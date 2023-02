Calciomercato Milan, cercasi nuovo bomber: sogno da 40 milioni

Il Milan nella prossima sessione estiva potrebbe comprare una nuova punta: c’è un profilo che piace molto e che costa circa 40 milioni.

In questa stagione il peso dell’attacco rossonero è stato tutto sulle spalle di Olivier Giroud, visto che Zlatan Ibrahimovic non c’è mai stato e che Divock Origi ha alternato problemi fisici a prestazioni sottotono. Solo due gol per l’ex Liverpool.

Lo svedese va per i 42 anni e non è escluso un ritiro al termine di questa annata sportiva. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche nei prossimi mesi. È reduce da un infortunio molto serio e ci sono tante incertezze sul rendimento che potrà avere.

Per quanto concerne il belga, anche lui sarà sotto la lente di ingrandimento della dirigenza. Se non dovesse convincere, non bisogna scartare l’ipotesi di una cessione già nella prossima finestra estiva del calciomercato. Da valutare anche il futuro di Lorenzo Colombo (in prestito al Lecce) e di Marko Lazetic (in prestito all’Altach).

Calciomercato Milan, nuovo centravanti dalla Serie A?

Per il Milan è fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League per avere le risorse necessarie per fare un buon mercato. Ci sono più ruoli nei quali intervenire e potrebbero essere sfruttati anche i soldi dell’eventuale cessione di Rafael Leao, se non dovesse esserci il rinnovo del contratto.

Nella lista della dirigenza ci sono più nomi e tra gli attaccanti che piacciono c’è anche Rasmus Hojlund, classe 2003 che sta facendo molto bene con l’Atalanta. Finora ha messo insieme 6 gol e 2 assist nelle 20 presenze totali in maglia nerazzurra. Dopo un iniziale periodo di ambientamento, cosa normale per un giovane che arriva da un campionato molto diverso, da un po’ di partite è esploso.

Il suo rendimento non è passato affatto inosservato a Paolo Maldini e Frederic Massara. La Gazzetta dello Sport conferma che il Milan è interessato al giovane centravanti danese. Si tratta di un talento con un grande potenziale di crescita.

Quanto costa Hojlund?

L’Atalanta ha investito 17 milioni per comprare Hojlund dallo Sturm Graz, che ne aveva spesi appena 2 per strapparlo al Copenaghen nel gennaio 2022. Il prezzo sta continuando a crescere e, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è arrivato a toccare quota 40 milioni. Non è escluso che possa aumentare ulteriormente se il danese dovesse continuare a segnare con costanza.

Il Milan gli ha messo gli occhi addosso, però non è l’unico ovviamente. In Italia tutte le principali squadre lo stanno monitorando. La Juventus non sa ancora se Dusan Vlahovic resterà, stessa cosa l’Inter con Romelu Lukaku e il Napoli con Victor Osimhen. Juve e Napoli possono incassare tanti soldi in caso di cessione dei loro rispettivi centravanti, avrebbero poi le risorse per ingaggiare Hojlund.

Chiaramente, non mancano società estere sulle tracce del giovane danese. L’Atalanta vorrebbe goderselo ancora un po’, però se arriveranno offerte importanti non bisogna escludere un trasferimento già nella prossima finestra estiva del calciomercato.