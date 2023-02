Gazzetta – Milan, si valuta la cessione di Leao: Maldini ha già il sostituto

La Gazzetta dello Sport rilancia un nome importante per il mercato del Milan. Per Maldini e Massara sarebbe il sostituto di Rafael Leao…

Il Milan entro la fine della stagione deve decidere cosa fare con Rafael Leao! D’altronde, la firma continua a mancare e Paolo Maldini ha detto a chiare lettere che non ci sono incontri in programma con l’agente. Come a dire “nessuna fretta”! Dovremo dunque aspettare l’estate per comprendere cosa ne sarà del portoghese? La dirigenza rossonera pare sia in fase di valutazione, mantenendo la possibilità di cessione come alternativa concreta al rinnovo.

D’altronde, bisogna tirare le somme e chiedersi se Rafael Leao sia un giocatore davvero indispensabile alla squadra di Stefano Pioli. L’anno scorso lo è stato indubbiamente, ma quest’anno, nonostante i grandi numeri della prima parte di stagione, qualcosa fa pensare che un Milan forte e di talento potrebbe esistere a prescindere dalla presenza del portoghese. Soprattutto se Leao dovesse continuare con le prestazioni concesse nelle ultime uscite.

E’ vero che tutta la squadra è stata sottotono, ma è lui il fuoriclasse del gruppo, quello da cui ci si aspettava qualcosa in più, quella scossa, scintilla, che potesse aiutare concretamente il Milan a fuoriuscire dal periodaccio. Così non è stato. La vittoria contro il Torino, dopo un mese di digiuno, non è di certo arrivata per merito dell’ex Lille! Maldini e Massara, intanto, hanno chiara una certezza.

Leao, cessione possibile: il Milan fa il prezzo

L’offerta del Milan di 7,5 milioni di euro pare essere sempre sul piatto. Ma perchè allora si sta temporeggiando così tanto? Forse è adesso il club rossonero a prendere tempo? Secondo l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, sì, è il Milan che adesso deve riflettere se insistere con Leao o pensare alla cessione e quindi ad un possibile sostituto. Una cosa è certa, riporta la rosea. In caso di addio, il Diavolo pretende un incasso a tre cifre, quindi non inferiore ai 100 milioni di euro.

L’estate scorsa pare aver rifiutato i 120 milioni del Chelsea, senza pensarci troppo. E a giugno prossimo, ad un anno dalla scadenza, non si potrà tirare troppo la corda. I club interessati non mancherebbero di certo. Quello che non può mancare, però, è un sostituto all’altezza. La Gazzetta ricorda che il Milan non può commettere lo stesso errore fatto con Kessie. L’ivoriano non è infatti stato rimpiazzato in maniera adeguata. Lo sanno i tifosi, lo sa Pioli, lo sanno tutti. La situazione è evidente!

Pare che la dirigenza rossonera abbia già in mente quello che potrebbe arrivare per sostituire al meglio Leao. Un nome non nuovo!

Milan, ritorno di fiamma: ancora dal Belgio

La rosea parla di un interesse ancora vivo per Noa Lang. Lo ricorderete tutti, il belga ex compagno di Charles De Ketelaere al Brugge. Un anno fa si era addirittura supposto che i due talenti offensivi sarebbero potuti arrivare insieme al Milan, ma alla fine tutto lo sforzo economico è stato riservato sul trequartista. I due potrebbero però presto ricongiungersi. La Gazzetta non ha dubbi che sarebbe Lang la prima scelta in caso di addio di Leao.

Noa è un esterno di sinistra, perfetto per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Ha tutte le caratteristiche per andare a genio al progetto tecnico milanista. Giovane (23 anni), dribblatore, col giusto fiuto del gol. In questa stagione sette reti e tre assist messi a referto sin qui. Con contratto in scadenza nel 2025, il suo cartellino ha un valore tra i 25 e i 30 milioni di euro. Insomma, è un profilo “alla Milan”! E il giocatore stesso sarebbe più che entusiasta di vestire la maglia rossonera.

Già lo scorso anno aveva confermato dell’interesse del Milan alla stampa, rovinando forse qualcosa. E’ rimasto comunque in Belgio ma è chiaro che è pronto da un pezzo al salto di qualità. Tutto, dipenderà da cosa riserverà il futuro a Rafael Leao!