Jakub Jankto fa coming out, il supporto del Milan: “Siamo con te” (FOTO)

L’ex calciatore della Sampdoria Jankto fa coming out, “Sono omosessuale”. Il Milan lo sostiene: “Siamo con te”

Negli ultimi anni si è aperto un grande dibattito su come il mondo del calcio sia poco sensibile al tema dei diritti umani. Da più parti è stato evidenziato quando difficile sia per un calciatore omosessuale sentirsi libero di essere sé stesso e manifestare apertamente la propria essenza.

“Nel calcio puoi essere omosessuale, basta non dirlo”. Questo l’atroce messaggio che viene fatto passare da molte delle persone che vivono l’ambiente calcistico dall’interno. Chiusura mentale, eccesso di maschilismo, una spiccata tendenza al “machismo” e un attaccamento ad un concetto di virilità ormai fortunatamente passato…essere gay nel mondo del calcio significa spesso e volentieri sentirsi oppressi e doversi reprimere. Fingere per potere avere ancora una carriera, essere accettato nello spogliatoio e all’interno dell’ambiente. Non essere beccato dai tifosi avversari.

Una situazione che poco ha a che fare con una società civile e moderna. In molti hanno manifestato la necessità di smuovere le acque e riuscire a cambiare le cose, e in questo senso un grande gesto è stato fatto da Jakub Jankto.

Il coraggio di Jankto, il coming out del giocatore

L’ex centrocampista di Udinese e Sampdoria, oggi in forza allo Sparta Praga (è in prestito dal Getafe) ha infatti deciso di fare coming out. “Sono Jakub Jankto” dice nel toccante video pubblicato sui social. “Come tutti ho i miei punti di forza e le mie debolezze. Ho famiglia e amici. Ho un lavoro che ho fatto al meglio delle mie possibilità per anni, con serietà, professionalità e passione” ha continuato. “Voglio vivere la mia vita libero. Senza paura, senza pregiudizio o violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non mi voglio più nascondere”

I calciatori di alto livello che hanno avuto il coraggio di fare una cosa simili si possono contare sulle dita delle mani. Proprio per questo il gesto di Jankto assume un’importanza trascendentale nello spingere altri a fare lo stesso.

Il Milan applaude Jankto dopo il coming out: “Siamo con te”

Anche il Milan ha voluto applaudire il gesto del calciatore e il suo coraggio, mostrando vicinanza con un tweet sui social. “Mai vivere nella paura di chi si è. Siamo con te, Jankto“. Poche semplici parole che mostrano come un gesto di coraggio in apparenza piccolo possa mettere in modo una macchina di sostegno, accoglienza che possa creare condizioni favorevoli affinché sempre più esponenti del mondo del calcio possano sentirsi liberi e al sicuro nell’essere loro stessi.

Never live in fear of who you are 👊

We stand by you, Jankto ❤️

#WeRespAct https://t.co/PtANHOU2RA — AC Milan (@acmilan) February 13, 2023

Anche molti tifosi rossoneri hanno applaudito la presa di posizione del Milan e il coraggio del giocatore. “Orgoglioso della mia squadra” hanno scritto molti. “Bravo Jakub, non c’è bisogno di avere paura”. Timidi segnali di cambiamento in un mondo del calcio dove la strada da fare è ancora moltissima.