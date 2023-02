Bennacer salta Milan-Tottenham: l’annuncio di Pioli

L’allenatore ha annunciato la decisione presa sul centrocampista algerino per la sfida di domani: non ci sarà contro gli inglesi

Stefano Pioli ha appena parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Tottenham e ha dato notizie importanti in vista dell’importante match di domani contro il Tottenham in Champions League.

Una delle questioni che interessavano di più riguardava l’eventuale presenza di Ismael Bennacer, reduce dall’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime due settimane. Il suo impiego per la gara di domani era in dubbio perché il giocatore non aveva dato risposte confortanti in allenamento.

Si pensava che il classe ’97 sarebbe potuto tornare disponibile insieme a Fiyako Tomori per la gara di domani sera contro la formazione londinese, ma così non è stato. Solamente il centrale inglese è riuscito a recuperare, mentre l’algerino non ce l’ha fatta. La notizia era già nell’aria ma la conferma è arrivata direttamente dal tecnico emiliano in conferenza stampa.

Questa è stata la risposta dell’allenatore circa una sua possibile convocazione per la gara contro gli Spurs. “Non è ancora al 100%, non possiamo rischiare non ci sarà domani”.

Milan-Tottenham, senza Bennacer può toccare ancore ancora a Krunic

Quella dell’algerino è un’assenza molto importante, ma le soluzioni alternative non mancano al Diavolo e Pioli le la starà già vagliando. Il tecnico dovrebbe dare un’altra chance a Rade Krunic, titolare anche venerdì con il Torino.

Sarà molto probabilmente il bosniaco ad affiancare Sandro Tonali in mediana nel 3-4-1-2, ormai nuovo marchio di fabbrica del Milan. L’ex Empoli è infatti molto avanti nelle gerarchie al momento rispetto a Pobega e agli altri interpreti del ruolo. Nella difesa a tre torna Tomori insieme al confermatissimo Thiaw a Kalulu. Sugli esterni agiranno Calabria e Theo Hernandez, con il capitano che torna quindi dal primo minuto sulla fascia destra. Sulla trequarti il solito Brahim Diaz, a supporto di Rafa Leao e Giroud.

Vediamo dunque le probabili formazioni per domani sera dopo la notizia dell’assenza di Bennacer:

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao.

Tottenham (3-4-3): Forster; Romero, Dier Lenglet; Porro, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.