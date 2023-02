Pioli: “Servirà un Milan di alto livello”, Kalulu: “I momenti difficili ti aiutano a crescere”

Tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di San Siro contro il Tottenham. Segui con noi LIVE la conferenza stampa

Finalmente ci siamo. Domani sera il Milan torna a giocare in Champions League e ospita il Tottenham a San Siro per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Davanti ai propri tifosi i rossoneri si giocano tanto nell’ottica della doppia sfida.

Pioli su come si sono preparati per questa sfida: “Se vogliamo pensare di vincere dobbiamo pretendere un Milan di alti livelli, di intensità e tecnica. Ci siamo preparati per questo“.

Kalulu sul cambio tattico: “Il cambio tattico mi ha aiutato ma è l’atteggiamento della squadra che fa la differenza. Quando tutti giocano così per noi difensori è più facile“.

Sul Tottenham di Conte: “Si moltiplicano le difficoltà perché Conte è un grande allenatore, preparare bene le partite e cura i dettagli. Il Tottenham ha caratteristiche inglesi ma con dettagli ancora più precisi. Partita difficile ed è normale che sia così. Conte è stato uno dei pochi che mi ha chiamato per complimentarsi per la vittoria dello Scudetto“.

Ismael Bennacer non ce la fa: “Ieri ha lavorato con noi ieri ma non vogliamo rischiare e quindi non sarà disponibile“. Sul divario con la Premier League: “A livello economico non c’è partita. C’è un dislivello troppo elevato. Si può andare su tanti altri aspetti ma questo non è il momento“.

Quella di domani è la prima partita per Pioli senza la regola dei gol fuori casa: “Non più di tanto. Sapere di subire un gol in casa non è così tanto un problema ma cambia poco. Noi abbiamo preparato la partita per cercare di essere attenti ai dettagli perché quelli fanno la differenza“.

Tanti allenatori italiani in questa Champions: “Ancelotti è un top, anche Conte e Spalletti. Ci sono tantissimi allenatori bravi, in Italia abbiamo una buona scuola e caratteristiche importanti“.

Kalulu sul suo momento di forma: “Mi sono sentito bene contro il Torino, provo a migliorare sempre, tutti i giorni. So che posso dare ancora di più“.

Su come deve affrontare la partita il Milan: “Siamo molto motivati, questo è normale. Il Milan deve giocare bene e comandare la partita, palleggiare e prendere campo, cercare di essere presenti e pericolosi. Ci ritroveremo di fronte un tridente di altissimo livello. La fase difensiva dovrà avere grande attenzione“. Sulla miglior posizione di De Ketelaere in questo modulo: “Il centro destra è la miglior posizione per lui“.

Kalulu sul gol di suo fratello Aldo: “Un gol fantastico. Io guardo sempre le sue partite, lui guarda le mie. Mi dà sempre qualche consiglio e io lo ascolto sempre“.

Sul sogno di vincere la Champions: “Noi crediamo di poter essere all’altezza del Tottenham, di poter fare un passo alla volta. Vincere la Champions è un sogno, ma noi siamo bravi a costruire qualcosa di speciale. Ma è inutile pensarci adesso se non siamo in grado di superare questo ottavo“.

Kalulu sui campioni del Tottenham e sulla Nazionale: “Tutti conoscono i grandi giocatori, Son e Kulusevski lo sono e siamo pronti, a me piace giocare contro i forti. Varane lascia la Nazionale? E’ un’opportunità in più, ma per arrivarci devo fare grandi partite con il Milan“.

Kalulu sul momento difficile della squadra: “E’ stata la prima volta che affronto un periodo in cui non vinco. Ma per me è un passo importante perché ti rende più forte dopo. Spero succeda“. Pioli se la squadra è pronta come un anno fa: “Il Milan di domani è più pronto di quello che ha affrontato il Liverpool l’anno scorso“.

Milan-Totteham, le ultime

La squadra di Stefano Pioli è tornata al successo dopo sette partite grazie all’1-0 rifilato al Torino di Juric venerdì scorso. Il Diavolo ha ottenuto quindi la prima vittoria del 2023 e ha migliorato una classifica che cominciava a farsi preoccupante. Ora però c’è da concentrarsi sulla Champions League, a diversi mesi di stanza dal secondo posto conquistato nella fase a gironi. Il Milan deve sfruttare il fattore campo, considerando anche che ormai i gol in trasferta non hanno più un valore maggiore.

Non è riuscito a recuperare Mike Maignan, mentre saranno della sfida Fiyako Tomori e Ismael Bennacer. L’avversario è squadra di primo livello e va giustamente temuta, ma il momento degli Spurs non è affatto dei migliori. Gli uomini di Antonio Conte hanno subito un pesante ko per 4-1 sul campo del Leicester nel weekend, evidenziando diverse lacune, soprattutto in fase difensiva. Guai però a sottovalutare la formazione londinese, anche perché il Milan non ha molte certezze in più al momento.