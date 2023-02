ML – Milan, allenamento in corso: Tomori in gruppo, Bennacer per ora no

Arrivano notizie positive da Milanello: Dest, Florenzi e Tomori si sono allenati in gruppo agli ordini di mister Pioli.

Siamo alla vigilia di Milan-Tottenham e quello di stamattina a Milanello è un allenamento molto importante. Stefano Pioli deve studiare le soluzioni migliori per affrontare la squadra di Antonio Conte a San Siro nell’andata degli Ottavi di Champions League.

Intanto, stando a quanto raccolto da MilanLive.it, c’è una notizia molto positiva dalla seduta odierna. Sergino Dest (fiori dalla lista UEFA), Alessandro Florenzi e Fikayo Tomori hanno iniziato da subito l’allenamento in gruppo. Per il mister averli a disposizione è qualcosa di molto positivo.

Dovrebbe unirsi anche Ismael Bennacer, un altro che è reduce da un infortunio ma che dovrebbe essere disponibile per il match di domani. Si attendono aggiornamenti dal centro sportivo di Carnago.

Inizio di rifinitura senza Bennacer (potrebbe unirsi dopo). Tomori, Dest e Florenzi in gruppo @MilanLiveIT #SempreMilan pic.twitter.com/CJlM2GTDKp — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) February 13, 2023

Champions League, Milan-Tottenham: probabile formazione

Pioli contro il Tottenham dovrebbe riproporre il Milan con il modulo 3-4-1-2, già visto nell’ultima partita di campionato contro il Torino. In porta ci sarà sempre Ciprian Tatarusanu, mentre in difesa dovrebbero agire Pierre Kalulu, Simon Kjaer e Tomori. Nel caso in cui quest’ultimo non fosse al meglio per giocare, potremmo rivedere Malick Thiaw dal 1′.

A centrocampo sicuro l’impiego di Sandro Tonali dall’inizio, mentre per l’altro posto bisogna capire se Bennacer ce la farà o se sarà Rade Krunic ad affiancare nuovamente l’ex Brescia. Sulle fasce dovrebbero essere schierati Davide Calabria (in vantaggio su Alexis Saelemaekers) e Theo Hernandez.

Per quanto riguarda il ruolo di trequartista, altra chance per Brahim Diaz. Invece le due punte saranno Rafael Leao e Olivier Giroud. Ci si aspetta molto dal portoghese, che contro il Torino non ha brillato e che viene da diverse partite senza incidere particolarmente. Contro il Tottenham ha una grande occasione.