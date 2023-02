Nicolò Zaniolo, la rivelazione della madre: “Per il Milan l’avrebbe fatto”

Arriva un’altra dichiarazione che ha il sapore di retroscena di mercato su Nicolò Zaniolo. Conferme sul fatto che fosse nel mirino del Milan a gennaio.

La telenovela si è chiusa ufficialmente qualche giorno fa, con lo sbarco del tanto chiacchierato calciatore in quel di Istanbul. Ma il caos attorno a Nicolò Zaniolo fa ancora parlare di sé in maniera ricca, con nuovi risvolti che fuoriescono ogni giorno.

Zaniolo è stato il calciatore più discusso e nominato della scorsa sessione di mercato. La decisione improvvisa di lasciare Roma, i rumors su un suo possibile trasferimento al Milan, il rifiuto al Bournemouth e poi, a sorpresa, l’ok all’offerta turca del Galatasaray.

Il classe ’99 è già in Turchia da giorni, in un paese scosso da un terremoto violentissimo che ha mietuto numerose vittime. Ma il pensiero di Zaniolo è quello di rigenerarsi dopo un paio di mesi devastanti dal punto di vista emotivo.

La madre di Zaniolo ed il retroscena sul Milan a gennaio

Il Milan è mai stata una reale possibilità per Zaniolo a gennaio? Probabilmente sì, almeno per l’entourage del calciatore italiano. A svelare una parte di verità sugli intrighi dello scorso mese è stata la persona forse più vicina a Nicolò, ovvero sua madre.

Francesca Costa ha risposto alle domande del Corriere della Sera, chiarando ciò che è accaduto: “Hanno raccontato che si è rifiutato di giocare per la Roma, che è un traditore, lo hanno preso per pazzo senza magari raccontare di quando ha giocato con le infiltrazioni per la spalla rotta. Non c’è stata correttezza nei suoi confronti da parte della società”.

Ma prima di scegliere il Galatasaray, Zaniolo aveva fatto una ‘promessa’ al Milan: “Voglio chiarire un aspetto: Nicolò si sarebbe ridotto l’ingaggio, o avrebbe chiesto gli stessi soldi della Roma, per il Milan o il Tottenham. Ma quelle società non hanno trovato l’accordo con il club giallorosso. A quel punto c’era il Bournemouth: non è vero che ci hanno offerto cinque milioni a stagione, quando mai…”

La madre del calciatore dunque lancia questo retroscena di mercato confermando alcune impressioni recenti. Ovvero che Zaniolo avesse detto sì al Milan, il quale però non è riuscito ad accontentare le richieste della Roma, restia a venire incontro ad una rivale per la zona Champions.

Milan-Zaniolo, non è finita: c’è una clausola con il Galatasaray

Il flirt tra il Milan e Zaniolo potrebbe non essersi esaurito ancora, nonostante l’ex Roma sia ormai sotto contratto fino al 2027 con il Galatasaray e pronto ad iniziare l’avventura estera.

La clausola rescissoria da circa 35 milioni di euro fatta inserire sul suo contratto dall’agente Vigorelli potrebbe agevolare i rossoneri, qualora decidessero in futuro di tornare a puntare, con un’offerta significativa, sul 23enne attaccante.

Prima di farlo però, Paolo Maldini (che è un suo grande estimatore) deve essere sicuro che Zaniolo torni ai livelli quanto meno dello scorso anno, quando con un suo gol regalò alla Roma la Conference League.