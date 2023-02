“Non è finita”: l’annuncio di Giroud fa impazzire i tifosi

Le parole di Olivier Giroud, il centravanti francese del Milan che di fatto ha rimesso in carreggiata i rossoneri con il gol vincente al Torino.

Il Milan venerdì è tornato finalmente a respirare. Ha ritrovato il sapore della vittoria, dei tre punti in campionato, cosa che non accadeva dal 4 gennaio scorso contro la Salernitana.

La squadra di Stefano Pioli ha battuto il Torino di misura nel periodo più delicato, dopo ben cinque sconfitte devastanti tra campionato e coppa.

I tifosi per questo devono ringraziare il loro bomber di fiducia, l’uomo forse più affidabile del Milan di oggi. Olivier Giroud, che è tornato a ‘girarsi’, come recita un coro ormai celebre, regalando la vittoria con un colpo di testa tipico del suo repertorio.

Giroud allontana ogni ipotesi: “Non dico addio alla Nazionale”

Giroud è uno dei colpi migliori di mercato del Milan degli ultimi anni, tra i più intelligenti visto che i rossoneri avevano bisogno di un attaccante esperto, diverso da Ibrahimovic, che potesse togliere di tanto in tanto le castagne dal fuoco.

Il problema è che Olivier va verso i 37 anni di età e dunque il rischio è quello di un naturale calo fisico e di motivazioni. Ma secondo le parole rilasciate dal centravanti a France 2, non c’è alcuna volontà di lasciare il calcio giocato, benché meno la Nazionale francese.

“Non è finita per niente – ha ammesso Giroud – Non sono pronto per appendere gli scarpini al chiodo e togliermi definitivamente la maglia della Francia, che porto nel cuore. Spero ancora che ci saranno chance per emozionarmi. Sono motivato ad andare avanti e ho anche la forma fisica giusta per farlo, mi sento bene. Per ora sono ancora a disposizione della Nazionale”.

Una sorta di doppio annuncio di Giroud, che da una parte ammette di voler ancora dare una mano alla sua Nazionale di riferimento, anche dopo la delusione del Mondiale 2022 perso in finale. Ma anche di allontanare l’addio al calcio, sentendosi ancora molto bene e motivato a giocare ad alti livelli.

Il rinnovo di Giroud con il Milan

Proprio queste frase si legano al discorso rinnovo con il Milan. Olivier Giroud ha il contratto in scadenza a giugno prossimo, dunque potrebbe anche scegliere autonomamente cosa fare entro fine stagione.

Ma il Milan ha già rivelato di volerlo bloccare. Pronto un altro anno di contratto alle stesse cifre attuali: 3,5 milioni netti fino al 2024. Non dovrebbero esserci problemi per le firme ufficiali, visto che lo stesso attaccante ha appena detto di sentirsi in grande forma e dunque pronto per allungare la sua carriera in Italia.