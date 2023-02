Rinnovo Leao-Milan, nessuna rottura: ecco la verità

Di Marzio ha commentato la situazione riguardante la trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan: la dirigenza spera di accelerare.

Questo è un periodo molto delicato per il Milan. Non ci sono solo impegni importanti solo sul campo, tra Serie A e Champions League. Alcuni sono exta-campo e hanno una grande rilevanza per il futuro.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono assolutamente rinnovare i contratti di Olivier Giroud e Rafael Leao. Il francese va in scadenza a fine giugno 2023, quindi c’è una certa urgenza di chiudere l’accordo quanto prima.

Vero che ha già dichiarato pubblicamente di voler rimanere in rossonero, però il recente incontro con gli agenti non ha prodotto l’accordo. Le parti sono abbastanza vicine, ma è necessario trattare ancora prima di giungere alle firme. Sullo sfondo non mancano società estere interessate all’ex Chelsea, però lui ha una priorità chiara e non intende valutare altre opzioni in questo momento.

Milan, rinnovo Leao: le ultime news da Di Marzio

Se il rinnovo di Giroud non dovrebbe essere troppo problematico, invece quello di Leao è un’altra storia. Non è una mera questione di stipendio. A condizionare la trattativa c’è il risarcimento che il giocatore deve corrispondere allo Sporting Lisbona per la risoluzione unilaterale del contratto esercitata nel 2018 per trasferirsi al Lille, che il TAS di Losanna ha ritenuto responsabile in solido e che a sua volta deve partecipare al pagamento.

Gianluca Di Marzio in un intervento a Sky Sport ha commentato così la situazione: “Tra il Milan e Leao c’è un clima di serenità. La trattativa sta andando avanti, si sta continuando a negoziare per giungere a un accordo. Certamente non si tratta di una questione di ore, però tutto procede con serenità“.

L’intesa tra le parti non è vicina, però il clima della trattativa non è negativo. C’è la volontà di accordarsi, anche perché il giocatore non ha mai detto di volersene andare. Anzi, è apertissimo a firmare un nuovo contratto con il club rossonero. Bisogna trovare la quadra, cosa ovviamente non semplice.

Leao, a quale prezzo la cessione?

Se Leao non dovesse firmare il prolungamento contrattuale, la vendita diventerebbe inevitabile. Vista la scadenza fissata a giugno 2024, il Milan sarebbe obbligato a cedere il cartellino nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Maldini e Massara contano di riuscire a incassare circa 100 milioni dall’eventuale addio di Leao, che ha una clausola di risoluzione da 150. Non è detto che la società rossonera riesca a ottenere la cifra richiesta, molto dipenderà dalle offerte e potrebbe ritrovarsi a ricavare un importo inferiore. In ogni caso, a bilancio finirà una grossa plusvalenza e ci saranno delle risorse ingenti da reinvestire nel mercato in entrata.