Scintille tra Barella e Lukaku: parole pesanti dell’attaccante (VIDEO)

Battibecco tra Lukaku e Barella. Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo del match tra l’Inter e la Sampdoria, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A

Non riesce a sbloccarla l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno chiuso il primo tempo contro la Sampdoria sullo 0 a 0.

Al Marassi, la squadra di Dejan Stankovic è riuscita a tenere botta ai vice campioni d’Italia, tanto da rischiare anche di andare in vantaggio. Per la partita, che chiude la ventiduesima giornata di Serie A, Inzaghi ha deciso di affidarsi nuovamente a Romelu Lukaku.

Lukaku contro Barella

L’attaccante belga sta attraversando una stagione davvero complicata. Per via dei tanti infortuni ha giocato poco e non sembra esserci più traccia di quel giocatore straripante che trascinava i nerazzurri, prima dell’addio direzione Londra

Nel corso della prima frazione di gioco, Lukaku è stato protagonista anche di un battibecco con Nicolò Barella. La scena, in cui si è visto l’attaccante, davvero nervoso, è stata chiaramente ripresa dalle telecamere e ha così fatto il giro dei social.

E’ facile vedere il labiale di Lukaku, che rivolgendosi a Barella lo invita a non parlare: “Stai zitto, non ti permettere”, poi sembra arrivare anche un insulto.