Sky – Milan, ritiro facoltativo: la probabile formazione

Le ultimissime di formazione in vista di Milan-Tottenham ci arrivano direttamente da Sky Sport. Un solo ballottaggio per Stefano Pioli…

Quasi tutto pronto per lo scoppiettante ottavo di finale tra Milan e Tottenham. Domani sera a San Siro se ne vedranno delle belle, con lo spettacolo assicurato. C’è tanta attesa e curiosità nell’aria, per vedere come questo Diavolo zoppicante affronti la prestigiosa gara contro la squadra di Antonio Conte. Le inglesi fanno paura, non è una novità. Ma il Tottenham oggi sembra un avversario che può essere affrontato con tanto coraggio.

Abbiamo riportato degli infortuni di cui sta soffrendo la rosa degli Spurs. Fuori Hugo Lloris, Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma e anche lo squalificato Pierre-Emili Hojbjerg. Centrocampo in emergenza dunque per Conte, che potrebbe riservare qualche cambiamento tattico importante per la gara di domani sera. Quanto a Stefano Pioli, lo ha confermato il mister stesso in conferenza stampa, dovrà fare a meno di Ismael Bennacer.

Nonostante, infatti, il centrocampista algerino si fosse allenato ieri in gruppo, oggi ha saltato l’allenamento. C’è stato un riacutizzarsi del dolore alla parte infortunata, e il Milan non ha la minima intenzione di rischiarlo, considerando che il campionato è adesso una totale priorità in ottica qualificazione alla prossima Champions League. A Milanello sono però tornati in gruppo sia Fikayo Tomori che Alessandro Florenzi. Due ottime notizie!

Vediamo dunque quali potranno essere le scelte di mister Pioli per la gara di domani sera. Le ultimissime ci arrivano da Sky Sport.

Verso Milan-Tottenham: confermato il 3-4-3

Abbiamo visto come il Milan, soprattutto in difesa, si sia ben comportato contro il Torino. Porta inviolata per Ciprian Tatarusanu, dopo davvero tanti mesi. A stupire la prestazione di Malick Thiaw, uno che finalmente sta ottenendo spazio da Stefano Pioli. Il reparto difensivo a tre ha dunque funzionato. Peppe Di Stefano ha riportato a Sky Sport che si va verso la conferma del modulo 3-4-3. C’è bisogno di solidità e compattezza.

E’ previsto un ritorno in difesa, e dunque ancora spazio a Kalulu e Kjaer, ma con stavolta Tomori a fare il braccetto di sinistra. E’ prevista la panchina per Malick Thiaw, che non ha ancora quell’esperienza per disputare dal 1′ minuto certe gare. Anche per il reparto di centrocampo una modifica. Dovrebbe esserci Calabria e non Saelemaekers a destra, con Krunic a fare le veci di Bennacer al fianco di Sandro Tonali. Sulla sinistra il solito Theo Hernandez che sta a poco a poco ritrovando smalto.

L’unico dubbio per Pioli è in attacco. Ancora Rafael Leao a sinistra con Giroud punta centrale. A destra sembra esserci un ballottaggio aperto tra Brahim Diaz e Junior Messias. Molte meno chance, invece, per Charles De Ketelaere. Peppe Di Stefano ha fornito un ulteriore dettaglio importante.

Milan, in vista del Tottenham ritiro facoltativo

Il giornalista di Sky Sport ha fatto sapere che il Milan ha programmato un ritiro facoltativo per stasera. Dunque per chi vorrà potrà pernottare a Milanello. La scelta è lasciata ai giocatori, che potranno decidere come meglio prepararsi mentalmente alla gara. Sicuramente l’unione e la compattezza non potranno che far bene, ma il club rossonero ha preferito lasciare libertà ai suoi rossoneri.