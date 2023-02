Theo Hernandez, che onore: è tra i 26 candidati al FIFA FIFPRO Men’s World 11

Theo Hernandez è uno dei candidati al prestigiosissimo premio internazionale. Una lista dei top player più forti al mondo. Grande onore per il Milan!

Theo Hernandez è uno di quei giocatori che tutti vorrebbero in squadra! Velocità, potenza, esplosività! Un terzino, un laterale di sinistra che al momento probabilmente non ha eguali al mondo. Non a caso è stato definito il migliore nel suo ruolo, e lui continua a lavorare per migliorare e emulare un giorno le gesta di Paolo Maldini, lo stesso che lo ha portato al Milan e lo ha condotto alla consacrazione totale.

Grazie al Diavolo, Theo ha scalato il calcio mondiale, e in poco tempo ha conquistato anche la sua Nazionale. Lo abbiamo visto assoluto protagonista con la Francia ai Mondiali. Gol e assist per l’esterno rossonero, arrivato sino alla finale con la nazionale transalpina. La sconfitta contro l’Argentina ha indubbiamente lasciato qualche scoria di troppo nella testa di Theo, che una volta tornato a Milano ha vissuto un periodo di down.

Prestazioni non all’altezza e un malumore generale hanno condizionato nelle sue prestazioni, coincise assurdamente con un calo fisico e mentale di tutta la squadra. Al termine di Milan-Torino, vittoria arrivata dopo un mese, Theo Hernandez ha ammesso in un’intervista che il Mondiale perso lo ha influenzato enormemente ma che sta tornando a pieno regime e già si sente meglio. C’è una novità che potrebbe aiutarlo a risollevare più velocemente il morale. E’ uno dei candidati al prestigiosissimo riconoscimento!

Theo Hernandez, enorme candidatura!

Come ogni anno, la FIFPro (federazione internazionale dei calciatori professionisti) stila in collaborazione con la FIFA la formazione più forte dell’anno. Quell’11 formato dai migliori giocatori che più di altri hanno spiccato per numeri, prestazioni e carisma. La lista iniziale è composta da ben 250 candidati, per poi essere appunto ridotta a 26. Quella finale, composta dai migliori undici ovviamente prevede la presenza di un portiere, quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.

Ebbene, con grande gioia scopriamo che Theo Hernnadez è stato inserito nella particolare graduatoria dei 26, in compagnia con altri top dal calibro di Neymar, Mbappè, Benzema, Lewandowski. La lista è però ordinata per reparto, e a competere col rossonero per un posto nell’undici finale ci sono Hakimi, Cancelo, Van Dijk, Rudiger, Thiago Silvia e Alphonso Davis, Gvuardiol e Rudiger.

Quali sono i parametri per l’assegnazione del riconoscimento? Nessuno. A votare saranno i calciatori professionisti di tutto il mondo, e alla fine chi prenderà più consensi farà parte della formazione più forte. Ovviamente il riconoscimento di cui parliamo farà riferimento all’anno 2022. La premiazione finale avverrà lunedì 27 febbraio ai The Best FIFA Football Awards a Parigi. Soltanto allora verranno svelati i vincitori del FIFA FIFPRO Men’s World11.

E’ importante sottolineare che il prestigioso premio è riservato anche al calcio femminile. Nello stesso giorno verrà infatti annunciata la formazione di calciatrici più forte al mondo, la FIFA FIFPRO Women’s World 11.

Di seguito la lista dei candidati di cui fa parte Theo Hernandez: