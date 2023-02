Theo Hernandez, nuovo look in Milan-Torino: il dettaglio che in pochi hanno notato (FOTO)

Theo Hernandez sfoggia un nuovo look nel corso di Milan – Torino. Il giocatore lancia un messaggio, il dettaglio

Ci sono calciatori che, oltre che per le loro prestazioni sul campo, hanno fatto parlare di sé anche per la loro passione per la moda, i look estrosi, e i mille diversi tagli di capelli. Tra questi anche il rossonero Theo Hernandez.

In principio fu David Beckham, il capostipite del calciatore uomo-immagine. Lo Spice Boy fu il primo ad intuire le potenzialità della cura della propria immagine, imponendosi non solo come calciatore di livello mondiale, ma anche come “trend setter” e icona di moda e stile. Da li in poi sono stati moltissimi a seguire il suo esempio: da Cristiano Ronaldo a Neymar, solo per citare gli esempi attuali più famosi. Anche tra i milanisti c’è chi ama scendere in campo con look sempre diversi ed estrosi, tra tutti Theo Hernandez.

Theo Hernandez, l’uomo dai mille look

Negli anni in rossonero il terzino francese ha abituato a netti cambi di look. Dai suoi capelli naturali, quelli castani, al biondo ossigenato, sino alla tinta rosa. E come dimenticare i capelli rossoneri sfoggiati dal giocatore in seguito alla prima qualificazione in Champions League del Milan dopo diversi anni? L’ex Real Madrid non è stato meno estroso dal punto di vista dei tagli: capelli lunghi, corti, rasati, e poi ancora treccine, cresta, sfumature, ciuffi ribelli, capelli ingellati, mossi, lisci…insomma, Theo le ha provate praticamente tutte, con risultati a volte più, a volte meno riusciti.

Theo Hernandez, il dettaglio del nuovo hairstyle

Non è certo stata una sorpresa per i tifosi rossoneri dunque quando il giocatore si è presentato con l’ennesimo nuovo look durante la gara giocata dal Milan contro il Torino. Il cambio di Theo non è passato inosservato. Sino a qualche giorno fa infatti il giocatore si era mostrato con i capelli “al naturale”, un taglio corto, piuttosto semplice, con la ormai canonica barba.

Contro i granata, però, è saltata subito all’occhio la nuova capigliatura del difensore. Se la barba è rimasta scura e lunga, Theo ha abbandonato il castano per colorarsi nuovamente i capelli. Il difensore si è presentato biondo platino, quasi bianco. Una sorta di ritorno al passato per lui.

A molti però è sfuggito un dettaglio, visibile invece se si vedono da vicino i capelli del giocatore. Theo ha infatti “disegnato” con il colore rosa sulla capigliatura bionda una faccina sorridente. Una “emoji” che fa capolino dietro l’orecchio del giocatore, sulla parte destra.

Il cambio look ha certamente portato bene ad Hernandez, visto che il Milan è tornato alla vittoria contro il Torino dopo un mese a dir poco tragico. I rossoneri non vincevano dallo scorso 4 Gennaio, e adesso possono almeno in parte ritornare a sorridere, proprio come dice la faccina sulla testa di Theo.