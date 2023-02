Cardinale a Milano, tutti gli impegni: dal calciomercato estivo al rinnovo di Leao

Gerry Cardinale è sbarcato da ieri a Milano dopo tanti mesi di assenza, in tempo per la Champions League. Ecco la sua fitta agende di queste ore.

Era da cinque mesi che Gerry Cardinale non si faceva vedere in quel di Milano. L’attuale patron rossonero sbarcò in Italia ad inizio settembre scorso, in tempo per il closing ufficiale della proprietà RedBird e per il derby d’andata contro l’Inter.

Il fatto che l’unica presenza a San Siro di Cardinale a vedere il Milan coincida con una bella vittoria nel derby può rappresentare un segnale positivo, anche in vista della sua comparsata odierna per Milan-Tottenham di Champions League.

Ma oltra ad assistere all’importante gara degli ottavi di finale, il manager italo-americano ha un’agenda fitta di appuntamenti che lo porteranno a riunioni, incontri e vertici anche segretissimi per il futuro del club. Finalmente i tifosi rossoneri cominciano a veder smuoversi qualcosa.

Tutti gli impegni odierni di Gerry Cardinale

A prevedere quanto sarà impegnato e pieno il martedì milanese di Gerry Cardinale è stata l’edizione de La Repubblica, che mette al centro di tutto il progetto stadio Milan.

Cardinale e RedBird sono leader nello sviluppo di impianti sportivi all’avanguardia, per questo il manager vuole accelerare in tal senso. L’opzione Sesto San Giovanni resta in pole, visto che l’area ex Falck è stata già visionata da Cardinale stesso, ma non sono esclusi contatti in queste ore con il Comune di Milano per aggiornarsi sul nuovo San Siro e sulla possibilità di costruirlo con l’Inter.

Altro impegno importante riguarderà il marketing. Possibili riunioni a Casa Milan o dintorni con i dirigenti rossoneri per sviluppare nuove strategie commerciali ed implementare i ricavi dall’estero. Così come sarà fondamentale aggiornarsi con Paolo Maldini e Frederic Massara, desiderosi di capire quanto RedBird intenderà investire per il calciomercato nell’estate 2023, dopo l’immobilismo e la mancanza di fondi extra a gennaio.

L’ambito mercato ed investimenti riguarderà anche dialoghi tra Cardinale ed i dirigenti sui rinnovi di contratto. In primis quello di Rafael Leao, uno dei gioielli della squadra di Stefano Pioli. Anche in questo caso andrà scelta la linea del club. Aumentare il tetto ingaggi per blindare il portoghese o mantenere il salary cap ferreo senza svenarsi per Leao? Tutto verrà chiarito dopo queste intense 24 ore di Cardinale a Milano.

Gerry Cardinale e la privacy assoluta

Il mitismo che si è creato attorno alla figura di Gerry Cardinale è davvero particolare. Il manager statunitense è infatti molto riservato, tramite il web si conoscono le sue imprese imprenditoriali, le sue capacità da manager di RedBird e poco altro.

Difficile anche ricavare la data di nascita di Cardinale, o quali sono hobby, passioni, investimenti privati del tycoon statunitense. Ora però, più che informazioni rilevanti, i tifosi del Milan si aspettano segnali chiari ed un aumento delle aspettative progettuali.