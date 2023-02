Eranio: “Il Milan può esaltarsi in Champions. Maignan assenza pesante”

Le parole dell’ex centrocampista del Milan, che ricorda la sua squadra quasi invincibile degli anni ’90 e parla anche dei calciatori attuali.

Oggi il Milan torna a sognare in grande, con l’avvio degli ottavi di finale di Champions League. Una competizione che i rossoneri hanno già vinto 7 volte nella loro storia.

Ovviamente prima di puntare alle stelle va affrontato il Tottenham di Antonio Conte con il massimo dell’attenzione e del rispetto. Non sarà infatti un impegno facile.

Intanto a parlare del Milan che fu e di quello che è attualmente c’ha pensato Stefano Eranio. Ovvero ex centrocampista tuttofare del club rossonero negli anni ’90, quando fece parte dell’invincibile formazione di Fabio Capello.

Eranio difende Tatarusanu: “Sottolineate solo cose brutte”

Intervistato da TVPlay, Stefano Eranio ha parlato del match di questa sera a San Siro, facendo intendere come il Milan dovrà impegnarsi particolarmente ma potrebbe avere ottime chance.

“Di recente non si è più visto il solito Milan quello che ricordiamo. Certo, quando senti la musichetta della Champions tutto si resetta, la speranza è di ritrovare il Milan che ha vinto lo Scudetto l’anno scorso. Sarà importante anche il recupero di giocatori come Tomori, che nell’ultimo periodo non era stato esaltante, sperando che il suo rientro possa portare la sicurezza che serve in difesa”.

Eranio ha parlato poi del caos portieri e dell’assenza di Maignan: “Quando le cose non vanno molto bene si cerca sempre un capro espiatorio, in questo caso hanno puntato il dito su Tatarusanu. Spesso si sottolineano le cose brutte mentre quelle buone passano inosservate. Maignan era certamente un pilastro portante che dava fiducia, ma non si può fare un paragone perché prima c’era anche molto più entusiasmo. Penso che avrebbe sofferto anche lui in un periodo come quest’ultimo che abbiamo visto. E’ vero anche che Maignan è stato molto importante anche in chiave tattica, come i rinvii lunghi, sarebbero state soluzioni in più”.

Sull’utilizzo di Thiaw: “Pioli sa bene che scelte fare, lo vede in allenamento e nell’ultima partita è stato il migliore tra i difensori. Il trio di questa sera sembra ben composto, Thiaw darà una mano sulle palle alte perché ha grande fisicità”.

Infine un pronostico di Milan-Tottenham: “Si capirà subito da come scenderanno in campo. La prima partita è importante, ma non definitiva. Non bisognerà prendere gol in trasferta, anche dal punto di vista psicologico. Sono convinto che a livello di testa e di concentrazione vedremo un Milan importante”.