Ibrahimovic: “Milan-Tottenham serata fantastica. Possiamo fare la differenza” (VIDEO)

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Milan TV in occasione del match di Champions League contro il Tottenham. Grande carica dallo svedese!

Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte alla gara di stasera tra Milan e Tottenham. L’attaccante svedese, leader carismatico del Diavolo, assisterà all’ottavo di finale dalla tribunetta. I motivi li conosciamo e fanno capo al fatto che Zlatan non è stato inserito nella lista UEFA rossonera date le poche garanzie che può dare dal punto di visto fisico. Ma il gigante di Malmoe non ha dispensato parole importanti per la sua squadra in vista del big match contro la squadra di Conte.

Le sue parole a Milan TV:

“Queste serate sono fantastiche perchè il Milan ha grande storia in Champions League. Si vede nell’atmosfera, si vede nei tifosi: è una cosa extra! Poi non è che tutti hanno la possibilità di giocare in Champions League. E’ un momento fantastico, un momento da godere e allo stesso tempo stare concentrato e fare tutto per vincere. E’ un’atmosfera incredibile. Tutte le partite che arrivano sono nuove partite, non puoi paragonare con altre partite o con altre squadre. Tutto può succedere, bisogna credere nella partita che arriva. Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza, e per come io conosco la mia squadra possiamo farla”.