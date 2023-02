Le formazioni ufficiali di Milan-Tottenham: Tomori out, c’è Kjaer

Le formazioni ufficiali di Milan-Tottenham, l’attesissimo match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Mancano pochi minuti per il fischio d’inizio di Milan-Tottenham. L’entusiasmo è alle stelle, con un San Siro stracolmo di tifosi. L’attesa è stata tanta per vedere il Diavolo tornare a calcare il palcoscenico della Champions League, ma finalmente ci siamo! Ci si attende una sfida piena di emozioni, e in cui soprattutto il Milan mostri una maturità superiore rispetto allo scorso anno e alle ultime uscite.

La vittoria contro il Torino in campionato ha concesso alla squadra di Stefano Pioli di tirare un sospiro di sollievo. Il successo mancava da un mese. Il morale è quindi risalito, con qualche convinzione in più dal punto di vista del gioco e della compattezza. Certo, il Tottenham è un avversario completamente diverso. Sappiamo bene che il Milan non ha mai avuto fortuna con le inglesi negli ultimi anni. Il Liverpool la scorsa stagione, il Chelsea quella in corso, e poi le amichevoli invernali giocate contro Arsenal e sempre i Reds.

Ai rossoneri non è mai andata bene, con sempre la sottolineatura su quanto il calcio inglese vanti un predomino sul resto d’Europa. E anche se il Tottenham incute un certo timore, c’è la convinzione che il match di stasera può essere però affrontato con tanto, tantissimo coraggio. Il Milan ha le qualità per spuntarla, bisogna uscirle tutte fuori! Capiamo come arrivano le due rose alla partita.

Milan-Tottenham, gara orfana di centrocampisti

Nel corso di questa settimana sono state tante le sorprese. Partiamo dagli ospiti, che si presenteranno stasera a San Siro con un reparto di centrocampo in apnea. Già, perchè nel week end si è infortunato anche Rodrigo Bentancur. Grave problema per l’ex Juventus. La lesione al crociato lo costringerà ai box per sei mesi o più. La sua stagione è praticamente finita. Salterà dunque entrambe le gare degli ottavi di Champions contro il Milan.

All’infortunio dell’uruguagio si aggiunge quello del centrocampista Spurs, Bissouma. Problema alla caviglia per lui, che però potrebbe rientrare per la gara di ritorno a Londra. Stasera sarà anche assente Hojbjerg per squalifica, altro centrocampista di Antonio Conte. E’ per questo che abbiamo parlato di reparto in emergenza. Conte dovrà affidarsi ai giovanissimi Sarr e Skipp per completare il suo centrocampo a San Siro.

Quanto al Milan, lo sappiamo, sarà orfano stasera di Ismael Bennacer. Il mediano algerino non ce l’ha fatta a smaltire completamente l’infortunio muscolare. L’altro ieri si era allenato in gruppo, ma non ieri, giorno di rifinitura. Importanti, invece, i recuperi di Fikayo Tomori e Alessandro Florenzi, entrambi completamente a disposizione di Stefano Pioli.

Sia Milan che Tottenham, ricordiamolo, scenderanno in campo senza i portieri titolari. La situazione di Maignan la conosciamo bene. Il portiere francese è atteso al rientro tra qualche giorno. Si pensava ce la facesse per il Tottenham stasera, ma nulla da fare. Quanto al suo connazionale, estremo difensore del Tottenham, Hugo Lloris si è imbattuto di recente in un infortunio al ginocchio. Mancherà per due mesi almeno, saltando quindi sia l’andata che il ritorno contro il Milan.

C’è anche un assenza dell’ultim’ora nello spogliatoio del Milan. Out Tomori a scopo precauzionale, al suo posto Malick Thiaw!

Capiamo dunque come Pioli e Conte affronteranno la gara di stasera. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali.

Milan-Tottenham, le formazioni ufficiali

Formazione Milan (3-4-3): Tătăruşanu; Kalulu, Kjær, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Pobega; De Ketelaere, Messis, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Formazione Tottenham (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Sarr, Skipp, Perišić; Kulusevski, Kane, Son. A disp.: Austin, Whiteman; Davies, Porro, Sánchez, Tanganga; Danjuma; Richarlison, Lucas Moura. All.: Conte.