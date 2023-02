Leao e le prestazioni sottotono: “Ha la testa altrove, forse è mal consigliato”

L’ex allenatore dei rossoneri ha commentato il periodo difficile del portoghese e anche la sfida di domani tra Milan e Tottenham

Il Milan domani ha una partita cruciale contro il Tottenham a San Siro per la Champions League e spera di ritrovare per l’occasione la forma migliore dei suoi top player, soprattutto quella di Rafael Leao.

Il portoghese non sta rendendo come ci si aspettava da un mese e mezzo a questa parte ed era stato anche relegato in panchina da mister Stefano Pioli per due partite consecutive. Contro il Torino il tecnico lo ha riproposto dal primo minuto nel 3-5-2 e la sua prestazione è stata appena sufficiente, sempre in relazione a come ha abituato tutti.

Sul suo momento si è soffermato anche Fabio Capello, che è intervenuto a Radio Rai per parlare della sfida tra Milan e Tottenham. L’ex allenatore ha voluto parlare anche di Leao. Queste le sue dichiarazioni sul 23enne. “E’ sempre un fenomeno. Non si può lasciarlo fuori, anche se non è quello dell’anno scorso, perché è imprescindibile per il Milan. Contro il Torino ha ricevuto palla da Giroud, ha sbagliato lo stop e poteva chiudere la partita. Forse in questo momento Leao, come Zaniolo, è mal consigliato“.

Capello ha poi aggiunto sull’ex Lille: “Ha la testa ai contratti, da un’altra parte. Bisognerebbe parlargli, ma metterlo fuori non lo aiuta, anzi lo fa diventare più triste. Lui deve sentirsi importante e essere anche aiutato dai compagni. Ci sono problemi economici importanti. C’è questa clausola da 17-18 milioni che lui deve pagare e nessuno vuole pagare. Lui e Theo Hernandez sono giocatori che fanno la differenza e che hanno qualcosa in più degli altri”.

Capello su Milan-Tottenham

Capello ha poi parlato anche della prestazione della squadra rossonera venerdì scorso contro il Torino di Juric e del match in programma domani sera contro il Tottenham, avversario forte ma non imbattibile.

“Il Milan ha fatto vedere qualcosa nel secondo tempo, perché nel primo in campo c’erano solo i granata mentre i rossoneri sono rimasti a guardare. Hanno dato la colpa al cambio di modulo ma non è così: i moduli sono tutti validi. Se scendi in campo con paura e timore, non hai serenità e giochi male”.

Secondo Capello gli Spurs sono una squadra temibile quando attacca, ma dietro concedono molto e il Diavolo ha l’obbligo di approfittarne: “Anche il Tottenham nell’ultima partita è apparso in difficoltà. Sono mancati il centrocampo e la fase difensiva. Gli inglesi, che hanno ottimi giocatori come Kane, possono creare grossi problemi al Milan, ma quando devono difendere qualche problema ce l’hanno“.