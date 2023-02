Maldini: “Il Milan si gioca tanto. Thiaw e Vranckx in crescita costante”

Maldini ha parlato nel pre-partita di Milan-Tottenham di Champions: il dirigente rossonero si aspetta una grande prestazione dalla squadra.

Il Milan non vuole accontentarsi in Champions League. Dopo la qualificazione gli Ottavi di finale, c’è voglia di andare ulteriormente avanti. Intanto stasera c’è il Tottenham da affrontare nel match di andata a San Siro.

Paolo Maldini ha parlato a Mediaset nel pre-partita: “Io cerco di dare il mio contributo con tutto quello che ho vissuto. Il livello è molto alto stasera, ci arriviamo dopo tanto tempo e in un momento di non grande forma e con qualche infortunato di troppo. Un momento delicato, ci giochiamo tanto, ci teniamo ad andare avanti. Vogliamo tenere aperto il risultato per il ritorno”.

L’incontro con Gerry Cardinale: “Non dico cosa ci siamo detti, non ci vedevamo da tempo. Abbiamo parlato in generale, del futuro e di questa partita. Domani partirà”.

Niente pensiero ai rinnovi: “Parlare di rinnovi ora è riduttivo, i giocatori si devono concentrare su una competizione importante e ce la vogliamo giocare con le nostre armi”.

L’insistenza con la difesa a tre: “In questo momento è una maniera di compattarci. In questo mese e mezzo non abbiamo avuto la solidità degli ultimi anni. Al di là del modulo, è importante come interpretarlo. Non dimentichiamoci armi come aggressività e coraggio”.

Ha parlato con Malick Thiaw: “Quando devo parlare con i giocatori non so se le parole possono essere positive e o possono aggiungere tensione. Gli ho parlato in questi mesi, vedevo la sua crescita e gli ho detto di non mollare. Lui e Vranckx sono giocavi, migliorano giorno dopo giorno. Col Torino ha mostrato di avere tante doti, oggi lo scopriremo anche a livello emotivo. Questa è una gara che si sente”.

Il ritorno al top della condizione: “Siamo in un momento in cui il click per tornare quelli di prima non arriva subito. Servirà del tempo, però ora abbiamo partite delicate. Queste sono occasioni per tornare quelli che eravamo”.