Milan, colpo a zero: ecco il ‘nuovo’ Kessie

Francese e protagonista a San Siro, il centrocampista rappresenta una scommessa su cui poter puntare. La situazione

Contro un Milan in difficoltà si è messo ancora una volta in mostra. Ha fatto benissimo a centrocampo contro Tonali e Krunic, facendo valere tutta la sua fisicità. Ha interrotto diverse azioni dei rossoneri, mettendo in difficoltà tutti i giocatori della mediana di Stefano Pioli.

Stiamo parlando di Michel Adopo. Nelle ultime partite, Ivan Juric gli ha concesso tanto spazio per via delle diverse defezioni. Venerdì il Torino era privo di Ilic e Ricci e l’ex Verona non ha avuto dubbi a dar fiducia al classe 2000, che a San Siro aveva già fatto benissimo in Coppa Italia. Il gol della vittoria, negli ottavi di finale, infatti, era stato suo.

Venerdì sera è tornato a fare la voce grossa a centrocampo. Tutti sono d’accordo nel dire che Adopo sia stato uno dei migliori in campo. Per caratteristiche fisiche a molti ha ricordato Franck Kessie, che al Milan sta mancando terribilmente.

Adopo va chiaramente sgrezzato ma vale la pena puntare una fiche su un giocatore, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto. Si tratterebbe dunque di un colpo a zero, di una scommessa per il quale servirebbe un esborso economico, per il suo stipendio, davvero irrisorio.

Centrocampo Milan

I rossoneri la prossima stagione ripartiranno certamente da Ismael Bennacer, blindato con un contratto in scadenza nel 2027, e Sandro Tonali. Saranno ancora loro i titolari del Milan, con Rade Krunic pronto a dar loro il cambio. E’ probabile che Paolo Maldini e Frederic Massara decidano di rafforzare la mediana con un nuovo colpo anche perché difficilmente Vranckx verrà riscattato. Il giocatore belga è finito ai margini e dovrebbe essere rispedito al mittente, al Wolfsburg.

Altri addii

Dirà addio al Milan, certamente, Tiemoué Bakayoko che vedrà scadere il proprio contratto con il Diavolo. Tommaso Pobega, invece, potrebbe salutare la compagnia in caso di offerta sui 15 milioni. Chissà che non sia proprio il Torino a decidere di investire sul centrocampista italiano dei rossoneri.

Per quanto riguarda Yacine Adli, una decisione sul suo futuro verrà presa solo al termine della stagione. Il nuovo modulo potrebbe favorirlo ma fino a questo momento il francese, protagonista con la maglia del Bordeaux lo scorso anno, è ancora ai margini. Stefano Pioli fatica a concedergli spazio ed è sempre più possibile che il giocatore in estate faccia le valigie per trovare continuità ad altrove. Possibile un trasferimento in prestito.