Milan, Maldini piazza il colpo: è giapponese il prossimo centrocampista

Il Milan potrebbe mettere le mani sul giocatore giapponese. Un colpo a zero importante: c’è da battere la concorrenza di diverse squadre inglesi

Anche il Milan guarda al calciomercato dei prossimi svincolati. Paolo Maldini e Frederic Massara lo scorso anno hanno deciso di puntare su Divock Origi, che a giugno ha visto scadere il proprio accordo con il Liverpool. Un affare importante, a parametro zero, che purtroppo fin qui non ha ancora pagato. Al 14 febbraio le reti segnate dal centravanti belga sono solamente due, una con il Monza e l’altro col Sassuolo. Non proprio due gol decisivi.

In estate sono davvero tanti i calciatori pronti a liberarsi a zero dalle proprie squadre e tra questi c’è anche Daichi Kamada. Il giapponese non ha ancora rinnovato il contratto con l‘Eintracht Francoforte che rischia seriamente di perderlo a zero.

Il classe 1996 di Ehime, che ha una valutazione sui 30 milioni di euro, in stagione ha giocato soprattutto da centrocampista ma può agire anche da trequartista che da esterno. Kamada è uno stakanovista e al 14 febbraio ha disputato oltre 2mila minuti di gioco con la maglia dei tedeschi. Sono 28 le presenze tra Bundesliga, Champions League, Coppa di Germania e Supercoppa, con ben tredici reti e cinque assist. Un bottino importante per un calciatore che si sacrifica molto per i compagni.

Concorrenza spietata

A confermare l’interesse per il giapponese da parte del Milan è ‘CaughtOffside’. Il 26enne, però, piace tanto anche a diversi club inglesi, come Newcastle, Liverpool e Tottenham ma su di lui ci sarebbero pure Borussia Dortmund e Barcellona. Kamada oltre a rappresentare un colpo importante sul campo potrebbe esserlo anche fuori. L’ultimo giapponese a vestire la maglia rossonera è stato Honda, con la numero dieci sulle spalle. Non è stato certamente il miglior trequartista della storia del Diavolo ma ha sicuramente fatto crescere la visibilità del Milan nel Sollevante.

Kamada, numericamente, potrebbe andare a sostituire Brahim Diaz. Lo spagnolo vedrà scadere il proprio prestito a giugno e il Milan difficilmente deciderà di investire parte del proprio budget su di lui. La valutazione fatta dal Real Madrid, di 22 milioni di euro, non viene presa in considerazione dai rossoneri, che potrebbero spingersi non oltre la metà.

Non solo Kamada

E’ interessante notare come Kamada non sia l’unico giocatore dell’Eintracht Francoforte finito in orbita Milan. In casa dei tedeschi, infatti, gioca anche il francese classe 1999, Evan N’Dicka. Il centrale è stato cercato dal Diavolo l’estate scorsa ma alla fine è rimasto in Germania, con l’obiettivo di liberarsi a zero. N’Dicka è certamente un’opportunità ma più di Kamada la concorrenza è davvero importante