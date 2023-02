Milan-Tottenham, Bennacer carica la squadra: “Giochiamo con il cuore!”

Il messaggio di incoraggiamento del centrocampista ai suoi compagni e a tutto l’ambiente per la gara di stasera contro gli inglesi

L’attesa è praticamente finita e stasera il Milan affronterà il Tottenham a San Siro per il match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri sanno dell’importanza di una sfida come questa nell’economia dell’intera stagione e vogliono far bene.

Il Milan è tornato agli ottavi di Champions dopo tanti anni ma non ha intenzione di accontentarsi e proverà a giocarsi le proprie carte per passare il turno. L’occasione è importante perché gli inglesi, allenati da Antonio Conte, sono una buona squadra ma non sono insuperabili, come ha dimostrato nel weekend il Leicester, che ha regolato gli Spurs al King Power Stadium per 4-1.

Il Diavolo ha ritrovato un po’ di fiducia dopo la vittoria con il Torino, ma i problemi non mancano, a partire dagli indisponibili. Stefano Pioli infatti non potrà contare, tra gli altri, anche su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino aveva accusato un problema al bicipite femorale sinistro un paio di settimane fa, che lo aveva costretto a saltare anche il derby. Pioli contava di recuperarlo insieme a Tomori proprio per questa importante sfida, ma alla fine solo il centrale inglese è riuscito a farcela.

Bennacer incoraggia i compagni e l’ambiente con un messaggio social

Il rientro in gruppo del classe ’97 era previsto per l’altro ieri, in modo da prepararlo al meglio per partire anche titolare, ma così non è stato. Bennacer infatti non ha dato garanzie in allenamento e lo staff ha preferito non rischiarlo.

La scelta è stata quella di aspettare ancora e permettere all’ex Empoli di recuperare al meglio, considerato che la stagione è ancora lunga e le partite da giocare sono tante. La conferma della sua assenza è arrivata ieri in conferenza stampa proprio da mister Pioli, anche se le prime indicazioni erano arrivate già dall’allenamento mattutino.

Bennacer è molto dispiaciuto di non esserci ma crede fortemente nei suoi compagni e ha deciso di caricarli al massimo attraverso un messaggio sul proprio account Twitter. Queste le frasi dell’algerino: “Mi dispiace non essere disponibile per aiutare la squadra stasera, ma sarà il primo tifoso rossonero! Giochiamo con passione, con determinazione e con il cuore. Mostriamo di cosa siamo capaci. Forza ragazzi, forza Milan!”.