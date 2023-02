Milan-Tottenham, fallaccio di Romero su Tonali: era rosso (VIDEO)

Errore clamoroso dell’arbitro durante Milan-Tottenham: manca un’espulsione abbastanza evidente di Romero

Poco dopo l’inizio della ripresa di Milan-Tottenham un episodio arbitrale clamoroso che farà sicuramente tanto discutere. Christian Romero, difensore argentino degli Spurs, è entrato con il piede a martello sulla caviglia di Sandro Tonali.

Nessun dubbio per chiunque: era rosso diretto. E invece l’arbitro Scharer lo ha soltanto ammonito. Nessun intervento da parte del VAR ed è sinceramente inspiegabile come questo sia potuto accadere. Anche Luca Marelli, ex arbitro ed opinionista di DAZN, su Twitter ha dato la sua sentenza: “Velocità, ginocchio rigido, tacchetti esposti, punto di impatto sopra la caviglia: c’erano tutti gli elementi per il cartellino rosso a carico di Romero per il fallo su Tonali. Abbastanza sorprendente che il VAR non sia intervenuto“.

Romero n’a pris qu’un jaune, ceci n’est pas une blague 🤬🤬🤬pic.twitter.com/gWJGUGhIsb — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) February 14, 2023

Inoltre, aggiunge Marelli, l’arbitro ha fatto anche un altro errore, passato inosservato: “Errore ancor più grave: l’arbitro ha costretto Tonali ad uscire dal terreno di gioco nonostante l’avversario sia stato sanzionato con un cartellino“.