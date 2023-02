Pioli: “Alleno un gruppo speciale. Rammarico per il mancato 2-0”

Pioli ha parlato ai microfoni dei giornalisti al termine di Milan-Tottenham: il mister si aspettava grande prestazione e buon risultato oggi.

Il Milan vince nell’andata degli Ottavi di Champions League contro il Tottenham. Successo meritato a San Siro per i campioni d’Italia in carica, che hanno giocato da squadra.

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine del match: “Partita difficile e combattuta, ce l’aspettavamo. Abbiamo fatto una buona gara, sappiamo che sarà tosto passare il turno. Abbiamo fatto il lavoro che dovevamo fare, sono soddisfatto”.

Il mister è soddisfatto di aver visto la squadra fare quanto preparato a Milanello: “L’allenatore è sempre contento quando vede in partita il lavoro fatto in settimana. Ultimamente non ci stava riuscendo, invece stavolta ci siamo riusciti e abbiamo giocato di squadra. I ragazzi hanno lavorato con generosità, spirito e compattezza. Sicuramente una buona prestazione”.

Pioli avrebbe preferito finire 2-0 questa partita, per essere un po’ più tranquilli al ritorno: “Sì, c’è rammarico per i due gol sbagliati. Comunque anche loro hanno attaccato e noi siamo stati bravi sulle palle inattive. Questa è la prima tappa, la seconda sarà ancora più difficile”.

Si parla poi dell’assenza di Fikayo Tomori: “Ieri si è allenato con noi e sembrava stare bene. Oggi lamentava un fastidio nella zona in cui si era fatto male, non era giusto rischiare. Non si rischia un giocatore che ha avuto un infortunio muscolare, quindi con grande dispiacere non se l’è sentita di giocare”.

C’è fiducia per il futuro: “Questa è una prestazione che dà morale, dobbiamo giocare a questo livello ed essere una squadra pronta, attenta, dinamica ed energica. Abbiamo passato un periodo difficile e stiamo cercando di superare le difficoltà. Lo abbiamo fatto sempre con coesione e convinzione. Penso di allenare un gruppo speciale”.