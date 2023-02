Milan-Tottenham, streaming gratis e diretta tv: dove vedere il match di Champions

La sfida di andata tra Milan e Tottenham apre il programma degli ottavi di finale di Champions League. Tutte le indicazioni su dove vedere il match di martedì 14 febbraio. Calcio d’inizio alle ore 21

Nove (lunghi) anni sono passati dall’ultimo match di ottavi di finale di Champions League disputato dal Milan. Era il 19 febbraio 2014 e i rossoneri allenati da Clarence Seedorf ospitavano a San Siro, l’Atletico Madrid, vincitore di misura con gol decisivo di Diego Costa.

Nove anni dopo, il Milan torna nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea. Lo fa contro il Tottenham di Antonio Conte, primo classificato nel girone con Eintracht Francoforte, Marsiglia e Sporting Lisbona.

Una partita, quella contro gli Spurs, che arriva in un momento non certo soddisfacente per i Campioni d’Italia. Il ritorno alla vittoria contro il Torino non ha infatti cancellato tutte le difficoltà e le incertezze viste nell’ultimo mese nel quale i rossoneri sono stati tagliati fuori dalla lotta Scudetto, eliminati dalla Coppa Italia e hanno perso la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter.

Milan-Tottenham, le probabili formazioni

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, Pioli ha annunciato il forfait di Ismael Bennacer. Non è bastato il rientro in gruppo nell’allenamento della domenica per l’algerino che, non al meglio dopo l’infortunio muscolare di inizio febbraio, non sarà rischiato.

Pioli dovrebbe optare nuovamente per la difesa a tre con Kalulu, Thiaw e uno tra Kjaer e il rientrante Tomori. In mediana dovrebbero esserci Tonali, Krunic, Saelemaekers con Theo Hernandez avanzato. In avanti, Giroud centravanti supportato da Leao e Brahim Diaz.

Assenze importanti nel Tottenham con Conte che dovrà rinunciare a Lloris, Bentancur, Bissouma e Richarlison oltre allo squalificato Hojbjerg. In avanti spazio a Kane con Kulusevski e Son. In mediana l’inedita coppia Sarr e Skipp mentre in porta, Forster sostituirà Lloris.

Dove vederla in streaming e in diretta tv

C’è una buona notizia per i tifosi rossoneri e non solo. Milan-Tottenham, infatti, sarà visibile in chiaro, gratuitamente, anche su Canale 5 con ampio pre e post partita. In quest’ultimo saranno trasmessi anche gli highlights dell’altro ottavo di finale di oggi ovvero la super sfida tra PSG e Bayern Monaco, remake della finale 2020.

La sfida tra rossoneri e Spurs sarà visibile anche su Sky Sport Uno e Sky Calcio 252. Anche su Sky pre e post partita nello studio condotto da Anna Billò con Fabio Capello, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

Chi vuole vedere in streaming Milan-Tottenham potrà farlo gratuitamente, in chiaro, sul sito sportmediaset.it. Per abbonati, invece, le dirette su Mediaset Infinity, Sky Go e Now Tv (per chi ha sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Sport).

Dopo quella con il Tottenham, il Milan disputerà altre due partite a febbraio, entrambe di campionato contro il Monza sabato 18 alle 18 e Atalanta domenica 26 alle 20.45. Entrambe saranno un’esclusiva di Dazn con possibilità per chi ha sottoscritto la relativa opzione di seguirle anche su Sky sul canale Zona Dazn.