Milan-Tottenham, Tonali: “Vincere ci fa tornare felici. Grande lavoro in difesa”

Le parole di Sandro Tonali al termine di Milan-Tottenham. Il centrocampista è stato uno dei migliori in campo per i rossoneri…

Vittoria bella, vittoria di cuore quella del Milan stasera in Champions League. Nonostante la portata dell’avversario, la squadra di Stefano Pioli è riuscita ad arginare al meglio il Tottenham e a giocare un buon calcio. Una prestazione che non si vedeva da tempo, e che ha regalato un’immensa gioia a tutti i tifosi. Certo, c’è ancora il ritorno da disputare a Londra, ma la vittoria di oggi può essere un tassello importantissimo per la conquista dei quarti di finale.

Sandro Tonali è stato indubbiamente uno dei migliori in campo per i rossoneri. Anima e cuore nel rettangolo verde. Il centrocampista rossonero ha parlato al termine del match. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Mediaset:

“Si vincere fa bene, e farlo in questo momento così delicato fa piacere e ci fa felici. Vincere in Champions League, una partita come questa, da qualcosa in più. Abbiamo approcciato bene alla gara e abbiamo dato il massimo. Eravamo pronti a tante loro idee e tante loro giocate. Siamo entrati dentro il gioco sapendo quello che dovevamo fare. Per noi è stato abbastanza semplice. Sappiamo che prendere gol fa male, e in questo momento facciamo di tutto per non prendere gol. Dare una mano in più in difesa, anche con la difesa a tre, è uno stimolo in più. Stasera abbiamo visto anche Giroud spesso basso a difendere. Tutta la squadra ne ha bisogno”.