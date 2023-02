ML – Milan-Tottenham, record assoluto di incasso in Italia: superato Inter-Barcellona

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro e incasso record: tanti tifosi hanno voluto esserci per Milan-Tottenham di Champions.

Il Milan mancava negli Ottavi di finale di Champions League da nove anni e molti tifosi non hanno voluto perdersi l’appuntamento. La presenza a San Siro per il match contro il Tottenham è stata notevole.

Allo stadio 74.320 spettatori e incasso totale da ben 9.133.842 euro, record assoluto in Italia. Il precedente primato italiano apparteneva a Inter-Barcellona del 10 dicembre 2019: 7.889.495.

Sicuramente una buona notizia per le casse del club rossonero, che in questa Champions League aveva incassato 6.818.954 euro in Milan-Chelsea della fase a gironi. Contro il Tottenham il Diavolo ha stabilito record personale e italiano.

#MilanTottenham: è record assoluto di incasso in Italia (9.133.842 €), superato quello di Inter-Barcellona del 10 dicembre 2019 (7.889.495 €) — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) February 14, 2023

I tifosi rossoneri sono numerosi e si stanno facendo sentire. Sicuramente la formazione di Stefano Pioli sta beneficiando dell’atmosfera presente allo stadio Giuseppe Meazza. L’atteggiamento in campo è stato quello giusto fin dal primo minuto. I campioni d’Italia sembrano tornati ad essere più squadra. Il gioco non è ancora scintillante, ma almeno si vede un gruppo di giocatori che è sul pezzo e tutti si aiutano.