ML – Tomori out contro il Tottenham: scelta a scopo precauzionale

Fikayo Tomori non prenderà parte alla gara di stasera tra Milan e Tottenham. Le motivazioni dell’assenza le ha raccolte MilanLive.it…

Tutto pronto per Milan-Tottenham, con anche Pioli e Conte che hanno comunicato le loro scelte ufficiali. Nella formazione rossonera ha sorpreso e non poco l’assenza di Fikayo Tomori. Il difensore inglese avrebbe dovuto prender parte alla gara, pronosticato come titolare dal primo minuto. In realtà, il difensore inglese non è stato neanche convocato tra lo stupore e la preoccupazione generali.

La nostra redazione di MilanLive.it ha appreso che Fik non sarà disponibile per la partita di stasera a puro scopo precauzionale. Come risaputo, il difensore ex Chelsea tornava da pochissimo dall’infortunio all’anca. L’altro ieri era tornato in gruppo, continuando anche nella rifinitura di ieri il lavoro insieme ai compagni. Probabilmente, però, Tomori non è ancora al 100% e per questo non è stato convocato da Stefano Pioli per l’ottavo di finale di Champions a San Siro.

Stessa sorte di Ismael Bennacer dunque. Anche l’algerino non prenderà parte alla gara a scopo precauzionale. Il Milan non vuole forzare il rientro di nessuno dei due, e aspettare con cautela il completo recupero. A sostituire Tomori ci sarà Malick Thaw schierato a sinistra della difesa a tre, al fianco di Kjaer e Kalulu. Al posto di Bennacer ci sarà ancora Rade Krunic, affiancato da Sandro Tonali.