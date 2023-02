Milan-Tottenham, Pioli ci ripensa: sorpresa in difesa | I tifosi esultano

Le scelte di Pioli per la partita contro il Tottenham. Ecco la decisione su Thiaw, protagonista di un grande match contro il Torino

E’ tutto pronto per il match di San Siro, contro il Tottenham, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver battuto il Torino, vuole ottenere un successo positivo per uscire definitivamente dalla crisi.

Serve volta pagina per sognare in grande. La Champions League è una competizione particolare, dove davvero tutto può succedere. Il tecnico di Parma così ieri in conferenza stampa non ha posto limiti. Si pensa chiaramente alla partita di stasera ma poi si vedrà…

Una partita che vedrà ancora assente Mike Maignan. Il portiere francese sta recuperando e verosimilmente sarà pronto contro per la partita contro l’Atalanta. Contro il Tottenham, dunque, toccherà ancora a Ciprian Tatarusanu.

Il modulo non cambia

Si continuerà a giocare con il 3-4-2-1. Pioli davanti all’estremo difensore rumeno è pronto ad affidarsi ancora una volta a tre centrali. Contrariamente ai rumors di ieri pomeriggio, Thiaw è pronto a giocare dal primo minuto.

Al suo fianco Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Una scelta che rende felici i tifosi che non hanno mai avuto dubbi sul voler puntare sul giovane centrale tedesco, che tano bene ha fatto contro il Torino. E’ pronto ad accomodarsi in panchina, invece, Simon Kjaer. Il danese, anche contro i granata, non è apparso per nulla brillante.

Come è ampiamente noto, inoltre, non ci sarà ancora una volta Ismaël Bennacer. L’algerino ha illuso tutti, allenandosi in gruppo domenica ma ieri è tornato a lavorare in palestra, non uscendo sul campo. Pioli non lo rischierà e si affiderà così a Rade Krunic per affiancare Sandro Tonali. Sulla sinistra spazio chiaramente a Theo Hernandez.

Ballottaggi

Sulla destra nel ballottaggio tra Calabria e Saelemaekers c’è stato il sorpasso del belga, autore di una buona prestazione contro la squadra di Juric. Salvo cambi di programma, sarà così l’ex Anderlecht il giocatore incaricato a fermare Ivan Perisic. Il croato nel corso della sua carriera all’Inter ha creato più di un grattacapo alla difesa del Milan.

In avanti Pioli si affiderà certamente a Rafael Leão e Olivier Giroud. Il primo deve trovare la posizione giusta per tornare a fare male come in passato. Il francese è tornato al gol venerdì scorso, con un colpo di testa perfetto. E’ lui il calciatore a cui si aggrappa il popolo rossonero. Giroud, che ha messo la sua firma sullo Scudetto e sul passaggio del turno agli ottavi, è chiamato all’ennesima serata da protagonista. A completare il tridente ci sarà ancora Brahim Diaz, preferito a Messias e De Ketelaere.