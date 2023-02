PSG, clima di tensione: anche Donnarumma protagonista

Il portiere ex Milan ha ricevuto parole dure dal difensore brasiliano Marquinhos dopo il suo comportamento a fine gara

Non si respira una bella aria dalle parti di Parigi in queste ore, nonostante il Paris Saint-Germain sia atteso da una sfida di importanza fondamentale per la stagione. I risultati continuano a non essere brillanti e i tifosi stanno perdendo la pazienza.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta nell’ultimo turno di campionato al Louis II contro il Monaco per 3-1. Un ko che ha fatto seguito all’eliminazione dalla coppa nazionale di qualche giorno fa per mano dell’Olympique Marsiglia. Le prestazioni dei campioni di Francia non sono all’altezza dell’enorme valore della squadra messa su dallo sceicco Al Khelaifi a suon di milioni.

Come ha riferito ieri l’Equipe, dopo l’eliminazione il clima è diventato abbastanza teso in casa Psg. Ci sono stati momenti di tensione che hanno visto protagonisti i due brasiliani Marquinhos e Neymar contro il ds Ocampos. Ma non sarebbe finito qua perché nel mirino di Marquinhos sembra essere finito anche Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma, il gesto che non è piaciuto

Ma cosa ha fatto di sbagliato per causare l’ira del capitano? L’estremo difensore ex Milan è colpevole di essersi fermato a fine gara con i tifosi che erano su tutte le furie, nonostante fosse stato deciso di ignorarli.

Un clima non affatto dei migliori per affrontare una partita chiave come quella che aspetta i parigini stasera al Par des Princes. La squadra di Galtier è infatti impegnata contro il Bayern Monaco in casa per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Contro i bavaresi, che sono reduci da un secco 3-0 rifilato al Bochum in campionato, non ci sarà Kylian Mbappé infortunato e Leo Messi giocherà ma non è al 100%.

Tutti sanno quanto il Psg vada a caccia del trionfo per la coppa dalle grandi orecchie, unico trofeo che renderebbe la stagione di Messi e compagni qualcosa che non sia un fallimento. La sensazione che la squadra non stia dando tutto c’è e i tifosi questo non lo accettano e i dissidi interni complicano ancor di più la situazione.