Theo Hernandez, botta in allenamento: le ultime in vista di Milan-Tottenham

Il laterale rossonero ha subito una contusione durante l’allenamento odierno e c’è apprensione per le sue condizioni

Non ci sono buone notizie in casa Milan in vista del match di stasera. I problemi fisici sono sempre all’ordine del giorno per i rossoneri e anche oggi c’è una situazione che tiene in ansia i tifosi, a poche ora dal match contro il Tottenham.

Alle 21 a San Siro il Milan affronta il Tottenham per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e vuole provare a sfruttare il fattore campo e il momento non ottimo degli avversari per indirizzare dalla propria parte le sorti della qualificazione. Il Diavolo ha ritrovato un po’ di fiducia grazia alla vittoria sul Torino, ma rimangono i soliti problemi che riguardano gli infortuni.

Già ieri era arrivata la brutta notizia dell’assenza di Bennacer. L’algerino infatti non è riuscito a recuperare in tempo dal problema al bicipite femorale sinistro e non è stato rischiato. Adesso a questo problema rischia di aggiungersi anche un altro, con ancora un top nei guai. L’ultima sfortuna è capitata a Theo Hernandez, le cui condizioni fisiche al momento non sono ottime. Andiamo a vedere perché.

Contusione per Theo Hernandez, sensazioni comunque positive

Il terzino francese ha rimediato una botta in allenamento oggi e si è dovuto fermare. Al momento c’è quindi apprensione riguardo le sue condizioni fisiche in vista di stasera.

Il laterale rossonero è tornato a fare una buona prestazione con il Toro, fornendo anche l’assist per il gol vittoria di Giroud. La sua presenza oggi è praticamente fondamentale per garantire un apporto offensivo importante sulla fascia sinistra. Secondo quanto riferito da Sky Sport, filtrano comunque sensazioni positive riguardo il suo eventuale impiego per la partita di oggi contro gli Spurs.

Nella peggiore delle ipotesi, spiega sempre il notiziario, verrebbe ad ogni modo confermata la difesa a tre, con Alexis Saelemaekers e Davide Calabria che si posizionerebbero sulle due corsie esterne. Il capitano dei rossoneri sarebbe in tal caso l’indiziato principale ad essere adattato per occupare la fascia mancina. Al momento però non dovrebbe essercene bisogno perché le condizioni di Theo Hernandez non sono così gravi da far pensare a un forfait.