De Ketelaere sbaglia il gol, arriva Leao: un gesto da applausi (VIDEO)

Gol clamoroso sbagliato da Charles De Ketelaere in Milan-Tottenham. Ma il gesto di consolazione di Leao subito dopo è da applausi!

Se la vittoria contro il Torino aveva risollevato il morale, quella contro il Tottenham in Champions League ha confermato che il Milan è tornato. Rinascita e rivoluzione in quel di Milanello, dopo un periodo di depressione e sofferenza lungo un mese. La gara di ieri sera a San Siro ci ha detto che la squadra di Stefano Pioli si è ritrovata nella sua unione e compattezza. D’altronde, il Milan degli ultimi tre anni ha fatto dello spirito di gruppo la sua forza e la sua arma più grande.

Contro gli Spurs di Conte, il Diavolo ha trovato una vittoria più che meritata. Di misura, certo, 1-0, ma la prestazione è stata attenta e curata in ogni fase e da ogni reparto. Difesa, centrocampo, attacco. Tutto ha funzionato al meglio, con Stefano Pioli che ha dimostrato che c’era solo bisogno di tempo per trovare una soluzione concreta al calo mentale dei suoi ragazzi. Il Milan ha messo un tassello importante per il passaggio del turno in Champions League. Certo, l’8 marzo a Londra sarà tutta un’altra storia, ma il non aver subito gol dal Tottenham è un fattore di estrema importanza.

E’ anche vero, però, che un gol in più avrebbe permesso al Milan di dormire sonni più tranquilli. Le occasioni non sono mancate di certo, con una soprattutto a far mangiare le mani ai tifosi.

Milan-Tottenham, De Ketelaere si divora il 2-0

Sul finale della partita contro il Tottenham, il Milan avuto chiare occasioni per segnare il doppio vantaggio. La prima, la più clamorosa, è stata mancata da Charles De Ketelaere. Il belga è subentrato poco prima dell’80’ minuto a Brahim Diaz, ed ha subito avuto l’assistenza di Olivier Giroud per sbloccarsi in questa stagione così complicata per lui. Il francese gli ha propiziato un assist al bacio. Una sponda di testa su cross di Rafael Leao. Charles era praticamente con la porta spalancata, doveva semplicemente spingere il pallone dentro con la testa.

Ma la traiettoria che ha dato alla palla è stata completamente errata. Sarebbe andata fuori, a prescindere dal tocco del difensore avversario. Il boato di San Siro in quel momento ha dato l’idea di quanto De Ketelaere abbia sprecato un’occasione sin troppo ghiotta. Certi palloni si sbagliano solo se non sei al 100%, se ti manca qualcosa dal punto di vista fisico o mentale. E non abbiamo dubbi che il “problema” di Charles al momento sia legato alla testa.

Il ragazzo si è mostrato molto rammaricato per il gol divorato. Forse neanche lui ci credeva. Ma c’è stato subito il compagno a consolarlo.

Leao consola De Ketelaere, il video

Subito dopo il gol sbagliato, Rafael Leao è corso incontro a Charles De Ketelaere unendo la testa alla sua. Una frase pronunciata, difficile da decifrare. Ma è chiaro il gesto d’affetto del portoghese al compagno belga. Qualcosa come “non preoccuparti, capita a tutti”. E la consolazione è arrivata da uno che nei suoi primi periodi al Milan ha faticato tanto quanto De Ketelaere a distinguersi e a far sbocciare in tutto il suo talento.

Tempo al tempo. Il Milan aspetta chi vale la pena aspettare, e siamo sicuri che Charles sia uno di questi!