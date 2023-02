Donnarumma, ennesima papera in Champions: è bufera sull’ex Milan (VIDEO)

Non è andata bene a Gianluigi Donnaruma l’andata dell’ottavo di finale contro il Bayern Monaco. Che papera dell’ex Milan!

Come di consueto il Paris Saint Germain fatica maledettamente una volta arrivato alle fasi ad eliminazione diretta della Champions League. L’andata degli ottavi di finale, in casa al Parco dei Principi, contro il Bayern Monaco, l’ha detta male agli uomini di Galtier. Sconfitta di misura per i parigini, battuti 0-1 dai bavaresi. In generale, è stata una gara completamente dominata dal Bayern Monaco, in lungo e in largo. L’unica amarezza per la squadra di Negelsmann sta nell’avere concretizzato così poco.

Il Paris Saint Germain si è affacciato nell’aria avversaria soltanto negli ultimi quindici minuti della partita, dopo l’entrata in campo di uno scatenato Mbappè, al quale sono stati annullati due gol per fuorigioco. Nulla da fare dunque per il PSG. La prima va ai rivali, favoriti, del Bayern Monaco. A segnare la rete della vittoria dei tedeschi è stato Kingsley Coman. Un gol di pregevole fattura quello del francese: girata al volo, botta potente. L’unica pecca? Il tiro di Coman è stato troppo centrale, eppure è entrato lo stesso in porta.

Gianluigi Donnarumma si è infatti imbattuto nell’ennesimo errore grossolano. Il portierone italiano aveva praticamente la possibilità di acciuffare il pallone in maniera tranquilla, peccato che se lo sia fatto passare sotto le braccia e il fianco. Un episodio che ha fatto molto discutere. Ormai ogni papera dell’ex Milan finisce in poco tempo sotto l’occhio del ciclone. D’altronde, un portiere pagato così profumatamente non potrebbe concedersi certi errori.

Gianluigi Donnarumma ha comunque avuto l’occasione di rifarsi pochi minuti più avanti con due mega parate. Le sue doti sono indiscusse, ma continua a concedersi qualche errore imbarazzante di troppo! Di seguito il video della papera dell’ex Milan sul gol di Coman: