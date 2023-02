Fabio Caressa: “Tonali-Romero? Rosetti non sarà contento di questo errore”

Fabio Caressa commenta la mancata espulsione di Romero in Milan – Tottenham: “Rosetti non sarà contento”

La copertina odierna non può che essere per il Milan, autore di una vera impresa con la vittoria per 1 rete a 0 contro il Tottenham. I rossoneri danno un calcio al periodo difficile…ma non alle polemiche arbitrali che continuano a farsi sentire.

Basta la rete di Brahim Diaz per mandare il Milan in paradiso, almeno per una sera. I rossoneri hanno ancora da giocare 90 minuti di fuoco in casa del Tottenham, ma la vittoria di San Siro contro gli Spurs ha un peso specifico davvero importante. In primis per il passaggio ai quarti di finale della Champions League, che si deciderà il prossimo 8 Marzo nella sfida di Londra, ma anche per il morale dei rossoneri, minato da un inizio anno catastrofico. Non mancano però le polemiche arbitrali, che il designatore Rosetti dovrà gestire.

Caressa sulla mancata espulsione di Romero: “Gli arbitri si fanno del male da soli”

Di Milan – Tottenham ha parlato anche il noto giornalista Fabio Caressa, ospite a TVPlay. Il giornalista ha analizzato innanzitutto i motivi alla base delle difficoltà del Milan. “Credo che i problemi del Milan non siano stati tattici, ma a livello mentale. Succede quando vinci in maniera anche sorprendente come avvenuto lo scorso anno” ha detto il giornalista analizzando il complicato mese di Gennaio della squadra di Pioli. Secondo Caressa basta dare un pochino di meno, soprattutto a livello di gruppo, per andare in difficoltà. Il conduttore ha paragonato la situazione del Milan anche a ciò che è avvenuto alla Nazionale Italiana dopo il successo all’europeo.

Contro il Tottenham però sembrerebbero esserci stati dei passi in avanti. “Credo che Pioli abbia cambiato tatticamente per ridare compattezza, mentalmente mi è sembrata una squadra ritrovata, ho visto i giocatori aiutarsi di più e questo è un grande vantaggio per il Milan” ha detto. Resta da vedere se questo avrà continuità e se basterà a mettersi alle spalle i problemi degli ultimi mesi, dove il Milan ha faticato.

Ovviamente non può mancare il commento sulle polemiche arbitrali sorte nel post partita di Milan – Tottenham per la mancata espulsione di Romero. “Avrebbero giocato il ritorno senza Dier e Romero, senza due difensori su tre” ha notato Caressa. Il giornalista ha poi sottolineato l’approccio diverso al Var a livello internazionale. ” Penso ci sia in Europa una certa resistenza degli arbitri verso il VAR, alcuni forse pensano che limiti l’autorità dell’arbitro”. A differenza dell’Italia, dove invece ci sarebbe già un utilizzo più all’avanguardia. Questo si sconta nel momento in cui, come in questo caso, ci sono degli Errori. “Rosetti non credo sarà felice di questo errore, il VAR poi è lì per farlo intervenire, la tecnologia aiuta a superare tante difficoltà, se non le usiamo finiamo col farci del male da soli”