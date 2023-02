Ibrahimovic, di padre in figlio: Maximilian si allena coi grandi a Milanello (FOTO)

Un’immagine pubblicata dal Milan svela una bellissima storia di continuità familiare all’interno del club rossonero, che riguarda Ibrahimovic.

Anche oggi a 41 anni Zlatan Ibrahimovic continua ad essere uno dei simboli assoluti del Milan. L’attaccante rossonero è anche vicino al rientro in campo, dopo tanti mesi ai box.

Nonostante sia storicamente considerato un giramondo, poco affezionato alle piazze ed agli ambienti ma più alla caccia di competitività e nuove sfide, Ibrahimovic ha invece un legame particolare con il Milan. Non a caso è l’unico club europeo in cui ha militato in due diverse sfere temporali: prima dal 2010 al 2012, poi dal suo ritorno nel 2020 ad oggi.

Ibra è molto legato ai colori rossoneri, tanto da trascinarvi all’interno anche parte della sua famiglia. Forse in pochi sanno che i due figli di Ibrahimovic, ovvero Maximilian e Vincent, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2008, giocano entrambi nelle giovanili del Milan.

Ibra ed il suo primogenito in campo assieme

Ibrahimovic dalla scorsa estate, dopo aver siglato il rinnovo annuale con il Milan fino a giugno 2023, è riuscito a portare i due figli dal vivaio dell’Hammarby, club svedese del quale ha anche le quote di minoranza, fino al settore giovanile di Milanello.

L’immagine pubblicata oggi dal sito ufficiale Acmilan.com è davvero incredibile: ovvero Maximilian Ibrahimovic, il primogenito di Zlatan, sul campo di Milanello ad allenarsi al fianco di papà Zlatan e dunque assieme alla prima squadra rossonero. Ibra junior potrebbe essere uno dei prossimi talenti giovani del vivaio a debuttare con i grandi.

Zlatan e Maximilian Ibrahimovic durante l’allenamento di oggi 🇸🇪 #SempreMilan pic.twitter.com/6iW01AJ2fP — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) February 15, 2023

Maximilian è un giovane talento, ovviamente di nazionalità svedese ma molto legato al Milan ed all’Italia. Gioca di ruolo centrocampista offensivo ed è una delle risorse del Milan Under 17, allenato da Christian Lantignotti.

Anche Vincent, il secondo figlio di Ibra nato un anno dopo suo fratello, è nel vivaio rossonero, all’interno della rosa dell’Under 15 di mister Bertuzzo e gioca sempre in un ruolo di centrocampo. Ovviamente buon sangue non mente e la speranza è che il carattere, la leadership e la qualità infinita di Ibrahimovic sia stata infusa ai suoi due cuccioli.

Ibrahimovic in campo con il figlio come Paolo Maldini

Vedere due figli di un campione del Milan cominciare a farsi strada all’interno del club ricorda da vicino la famiglia più rossonera di tutte, quella di Paolo Maldini.

L’attuale direttore dell’area tecnica rossonera a sua volta ha visto due figli, Christian e Daniel, crescere nel vivaio di Milanello e debuttare anche con i grandi. Anche l’ex capitano ha incrociato, mentre era ancora calciatore, il suo primogenito fra i campi del centro sportivo milanista. Questo prima del suo ritiro ufficiale nel 2009.