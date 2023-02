Il record italiano non è più di Leao: battuto in Eccellenza (VIDEO)

Leao battuto in Sicilia. Ecco di chi è il gol più veloce in Italia. Sono bastati meno di quattro secondi per battere il portiere avversario. Guarda il video

Rafael Leao è entrato nella storia della Serie A lo scorso 20 dicembre 2020, con il gol più veloce. Come tutti i tifosi del Milan si ricorderanno, il portoghese riuscì a segnare contro il Sassuolo dopo soli 6 secondi e 76 centesimi.

Leao è riuscito così a battere il precedente, di circa 8 secondi, che ha resistito 19 anni, che apparteneva a Paolo Poggi. La rete contro i neroverdi è inoltre quella più veloce dei cinque principali campionati europei ma nelle scorse ore in Italia c’è chi è riuscito a fare meglio.

Record in Sicilia

E’ successo in Sicilia, nel corso di Mazarese-Nissa, match valido per il campionato di Eccellenza. A battere il record di Leao è stato Gioacchino Giardina. Il 34enne ha battuto il portiere avversario, forse aiutato anche un po’ dal vento, andando a segno direttamente dal calcio d’inizio. Sono così passati tre secondi e 80 centesimi, dal fischio d’inizio dell’arbitro a quando la palla si è insaccata.

Il calciatore è chiaramente felice per la rete realizzata. Una rete che chiaramente sta facendo il giro del web ma Giardina mantiene i piedi per terra: “Porterò questo record sempre nel cuore ma sono molto più felice per la vittoria e per i miei compagni – si legge sul Giornale di Sicilia -. Il resto è solo pubblicità e alla mia età me ne faccio ben poco, ho 34 anni, ma sono comunque belle soddisfazioni”.