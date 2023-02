Milan, decisivo contro il Tottenham ma futuro da scrivere

E’ l’uomo della partita ma questi potrebbe essere gli ultimi mesi in maglia rossonera. Il futuro del giocatore verrà scritto a breve: la situazione

Il Milan rialza la testa e lo fa con una vittoria davvero prestigiosa. La squadra di Stefano Pioli ha bissato il successo contro il Torino, battendo il Tottenham con il risultato di uno a zero.

In queste ore si sono esaltate le prestazioni di tutti i singoli. Tutti hanno davvero fatto bene: a partire da Tatarusanu, apparso sicuro nelle uscite, come mai prima. Dietro, poi, Thiaw e Kalulu hanno eretto un muro insuperabile insieme a Simon Kjaer. Il danese era reduce da prestazioni davvero negative e la sua condizione fisica non era certamente all’altezza ma ieri ha vinto il duello con Kane, sfoderando una prestazione praticamente perfetta. E’ tornato ad essere il leone di prima dell’infortunio. Ci ha messo il cuore così come Sandro Tonali e Rade Krunic. Tutti hanno dato il massimo, aiutando il compagno in difficoltà.

Singoli al top

La prestazione di Olivier Giroud a tratti è stata commovente. L’esperto attaccante francese non ha avuto palloni giocabili ma si sacrificato tantissimo per la squadra, inseguendo l’avversario fino alla propria area di rigore. Ha dato tutto per vincere e per regalare una gioia ai tifosi.

Nessuno si è tirato indietro, nessuno ha deluso di fronte ad uno stadio stracolmo. Il modulo con la difesa a tre, oltre ad esaltare i centrale, permette a Theo Hernandez di spingersi in avanti con maggiore facilità. Il 3-4-2-1 esalta inoltre le caratteristiche di Saelemaekers e la partita di ieri ha dimostrato che non condiziona Rafael Leão.

Per ultimo abbiamo lasciato l’autore del gol, Brahim Diaz. Non è certo il dieci che dà spettacolo, che esalta il pubblico con le sue giocate ma non molla mai. La rete che ha permesso al Milan di vincere è la sintesi perfetta di quello che ha offerto fin qui Brahim Diaz.

Futuro da scrivere

Lo spagnolo, contrariamente agli altri dieci giocatori schierati in campo dal primo minuto, non è di proprietà del Milan. E’ in prestito e queste ore si è tornati a parlare del suo futuro. Come è noto tra il club rossonero e il Real Madrid c’è un accordo verbale per un acquisto da parte del Milan per 22 milioni di euro ma i blancos potrebbero riprenderselo per 27 milioni.

E’ presto per capire cosa succederà ma come vi abbiamo raccontato, il Diavolo difficilmente deciderà di investire la cifra concordata due estati fa. A Pioli piace tanto ma il Diavolo non vorrebbe spendere più della metà. In Spagna nel frattempo confermano la volontà del Real Madrid di riportarlo alla base, che sembra davvero la possibilità più concreta.