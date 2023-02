Milan e Inter, nuovo stadio a Milano: contatti per un’altra area

Milan e Inter continuano a lavorare sul progetto stadio: sta trapelando anche la possibilità che venga realizzato in un’area nuova.

La rivalità sportiva è molto accesa, ma Milan e Inter fuori dal campo sono alleate per la costruzione del nuovo stadio. Da anni stanno lavorando a questo progetto e il 2023 dovrebbe essere decisivo per capire la direzione definitiva che verrà presa.

La priorità dei club rimane sempre San Siro, con la demolizione del Giuseppe Meazza e la realizzazione di un nuovo impianto sportivo. Dopo il dibattito pubblico e il sì del Comune di Milano, ma con alcune modifiche, adesso c’è una fase di stallo. È fondamentale capire se verrà messo o meno un vincolo che impedisca l’abbattimento della Scala del Calcio. Sarà la Soprintendenza a doversi esprimere in merito.

Nel frattempo, le due società sportive devono necessariamente valutare delle alternative all’area di San Siro. Hanno già perso troppo tempo e hanno la necessità di avere a disposizione anche un piano B, un piano C e un piano D. Nei prossimi mesi è fondamentale accelerare, altrimenti si continua a rinviare e si rischia di non arrivare mai a traguardo.

Milan e Inter: stadio dove? Nuova opzione a Milano

Da tempo si parla di Sesto San Giovanni come prima alternative nel caso in cui fallisse il progetto iniziale. Il sindaco Roberto Di Stefano ha dichiarato più volte che è pronto ad accogliere le squadre. Per lo stadio verrebbero impiegate le aree ex Falck, già visitate da Gerry Cardinale nel 2022.

Altre opzioni sul tavolo sono rappresentate da San Donato Milanese e Rozzano. Nelle ultime ore ne è emersa una nuova, ma che riguarda la città di Milano e non comuni limitrofi: le ex aree Snai, dove c’erano piste di allenamento per cavalli. Si tratta di un terreno da 75 ettari di proprietà del gruppo Fcma di Federico Consolandi.

Il Corriere della Sera rivela che Milan e Inter i contatti con il sindaco Giuseppe Sala e la proprietà si sono fatti più intensi. Si sta concretamente ragionando sulla possibilità di spostare il nuovo stadio a poco meno di un chilometro e mezzo da dove sorge il Meazza. Essendo un’area privata, verrebbero eliminate tutte le criticità presenti quando si vuole costruire su un suolo pubblico come quello di San Siro. Addio comitati cittadini e ricorsi amministrativi.

Nuovo impianto nell’ex area Snai?

L’ex area Snai ha una destinazione in parte sportiva e dunque sarebbe compatibile con la realizzazione di un nuovo stadio. È anche servita dalla linea rossa delle metropolitana, pertanto non ci sarebbero problemi di trasporto per i tifosi.

Il Comune eviterebbe la fuga delle squadre da Milano e anche la demolizione della Scala del Calcio. Asm Global, una società che organizza grandi eventi e gestisce molti stadi nel mondo, si è già offerta per occuparsi del Meazza. In Italia è già coinvolta nel progetto e nella gestione del nuovo impianto sportivo della Roma.

Il Corriere della Sera non esclude neppure l’ipotesi che una tra Milan e Inter decida di rimanere in un San Siro riqualificato, cosa finora esclusa da entrambi i club. Vedremo quali saranno le prossime mosse.