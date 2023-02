Milan-Tottenham, Cardinale soddisfatto: fiducia rinnovata a calciatori e dirigenti

Gerry Cardinale, patron del Milan, ha assistito alla sfida di oggi contro il Tottenham, vinta per 1-0 dai rossoneri. Ecco le sue impressioni dal vivo.

Notizia importante per il Milan e per i piani futuri del club. Oggi, in vista del match contro il Tottenham a San Siro, si è rivisto pubblicamente l’attuale patron rossonero.

Ovvero Gerry Cardinale, il manager statunitense a capo del fondo RedBird Capital che ha acquisito le quote del Milan la scorsa estate, trovando l’accordo con i vecchi proprietari di Elliott Management.

Cardinale ha assistito al successo del Milan dalla tribuna autorità, al fianco del presidente Paolo Scaroni e del CEO Giorgio Furlani. Un’altra ottima esperienza per l’americano, dopo aver visto dal vivo la vittoria del derby d’andata del 3 settembre scorso.

Parere positivo di Cardinale dopo Milan-Tottenham

Ovviamente la serata di Gerry Cardinale è stata complessivamente molto positiva. Da ciò che filtra nel post-partita di San Siro, il patron rossonero lasciando lo stadio si sarebbe detto molto contento della prestazione del Milan, soprattutto per aver riportato gioia ed entusiasmo ai tanti tifosi.

Cardinale si sarebbe complimentato con la squadra, orgoglioso della resilienza dei calciatori e della fiducia che hanno mostrato in loro stessi. Ai suoi collaboratori avrebbe mostrato approvazione per il modo con cui il Milan ha giocato, tornando dunque al suo potenziale originale.

Infine Cardinale, interpellato sulle competenze nello sport internazionale ad alto livello, non ha destato alcun sintomo di preoccupazione. Il tycoon statunitense avrebbe fatto intendere che momenti di crisi accadono per qualsiasi team o atleta, ma ha rinnovato assolutamente la fiducia nell’area tecnico-sportiva del Milan, sicuro che il club continuerà il proprio progetto di crescita con continuità e coerenza anche dopo un periodo così grigio.