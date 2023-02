Milan-Tottenham, che rischio: “Il rigore poteva starci” (FOTO)

L’ex arbitro ha affermato che ci sarebbe stato un rigore per il Tottenham nella gara contro il Milan di Champions League. Le sue dichiarazioni…

Il Milan ha vinto in maniera assolutamente meritata a San Siro ieri sera. Contro il Tottenham, in Champions League, i rossoneri hanno trovato il successo per 1-0. Una vittoria di misura, ma nella quale il Diavolo ha messo in campo una prestazione di sostanza. Dalla difesa all’attacco, ogni reparto rossonero ha funzionato al meglio. Il cambio tattico di Stefano Pioli, sperimentato per la prima volta contro il Torino, ha nuovamente funzionato. Ancora meglio se vogliamo rispetto alla gara contro i granata.

Il 3-4-3 sta permettendo al Milan di sviluppare una compattezza e una solidità micidiali. Non è un caso che con questo modulo siano arrivati due clean sheet consecutivi. Ma a prescindere dallo schema tattico, un aspetto che poco importa a Pioli come da lui stesso dichiarato, c’è stata una presenza in campo dei rossoneri tonica e viva. L’1-0 sta infatti stretto! Il Milan avrebbe potuto chiudere la gara con un risultato più netto. Le occasioni divorate da De Ketelaere e Thiaw sul finire della gara possono rappresentare forse un gran rimpianto.

La gara avrebbe potuto prendere un’altra piega anche per un altro motivo, da ritrovare però in alcuni episodi arbitrali. Due in particolare hanno creato parecchie polemiche.

Milan-Tottenham, era rosso fuoco per Romero

La decisione arbitrale che più ha fatto discutere fa riferimento all’intervento di Romero su Tonali. L’ex Atalanta è stato punito col giallo dall’arbitro in campo per il fallo commesso. Ma è stato evidente come la portata dell’intervento sia stata estremamente cattiva e pericolosa. Romero va infatti ad impattare sulla caviglia di Sandro col piede a martello. Un fallaccio, che ha rischiato di mettere KO il centrocampista del Milan.

Interventi di questo tipo vanno puniti direttamente con il cartellino rosso, non ci sono dubbi. Ci si è stupiti del fatto che il VAR non abbia richiamato l’arbitro. L’espulsione avrebbe ovviamente cambiato la partita, con i rossoneri che avrebbero potuto avere un altro punto a loro favore. L’ingiustizia è stata sottolineata da tutta la critica sportiva. Anche da Graziano Cesari a Mediaset. L’ex arbitro non ha avuto dubbi sull’episodio.

“Il giallo è provvedimento troppo dolce, non sono d’accordo con la scelta di Scharer. Le immagini sono impietose: la gamba è altissima e per me è cartellino rosso”. Ma Cesari si è soffermato anche su un altro episodio, stavolta a favore del Tottenham. Per l’ex arbitro era calcio di rigore.

Krunic, è fallo in area su Richarlison

Graziano Cesari ha fatto una sottolineatura sull’intervento di Rade Krunic su Richarlison a due minuti dal termine della gara. Secondo l’ex arbitro, quello del bosniaco sul brasiliano, in area di rigore, può essere considerato un fallo netto. Cesari parla di una spallata di Rade sulla schiena di Richarlison, e non di un semplice spalla a spalla. Per lui, il rigore ci stava tutto. Le sue parole a Mediaset:

“Krunic interviene con una spallata energica sulla schiena di Richarlison: se avesse dato rigore non mi avrebbe assolutamente stupito, ma è una decisione di campo ed è giusto che il VAR non sia intervenuto”.