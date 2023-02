Milan-Tottenham, le pagelle della Gazzetta: Thiaw, è nata una stella! Pioli si riprende il Diavolo

I voti e le pagelle de La Gazzetta dello Sport alle prestazioni dei rossoneri scesi in campo a San Siro contro il Tottenham. Milan quasi perfetto!

Che Milan ieri sera a San Siro! La squadra di Stefano Pioli, nella maniera più sorprendente possibile, è riuscita a battere il Tottenham con poche difficoltà. Ogni reparto ha funzionato al meglio, dalla difesa all’attacco. Le sortite degli Spurs sono state neutralizzate al meglio, e in avanti è stato fatto un gran lavoro di fraseggio e incisività. L’1-0, sicuramente, sta un pò stretto, soprattutto se pensiamo alle ultime due occasioni che ha avuto il Diavolo con Charles De Ketelaere prima e con Malick Thiaw dopo.

In generale, però, ogni cosa ha funzionato. Stefano Pioli ha dimostrato che aveva solo bisogno di tempo per trovare una soluzione concreta a quanto stava accadendo nel mese di gennaio. Anche le sue scelte sono state impeccabili, nonostante i tanti infortuni che continuano a destabilizzare la rosa e gli equilibri. Il Milan può adesso contare su un risultato positivo in vista della gara di ritorno a Londra. Là sarà un’altra storia, ma il non aver preso gol rappresenta un fattore più che fondamentale.

I tifosi rossoneri sono in estasi per il successo del Diavolo. Finalmente, contro un’inglese, è stato fatto un ottimo lavoro ed è arrivata la vittoria. I giocatori di Stefano Pioli sono tornati ad essere completamente osannati dai loro supporters. La Gazzetta dello Sport ha stilato come di consueto i voti e le pagelle per ogni rossonero impegnato ieri in campo. Voti sopra la sufficienza quasi per tutti, ed è nata una nuova stella nel Milan di Pioli.

Le pagelle de La Gazzetta dello Sport

Si parte da Stefano Pioli. La rosea gli ha assegnato un 7 pieno. Il mister è tornato a sorridere e con lui tutta la squadra. Il grande merito va alle sue intuizioni tattiche nella fase difensiva. Neutralizzati Kane, Son e Kulusevski, “non i primi tre trovati al parcheggio”. La difesa del Milan è impeccabile. Un reparto a tre, rinnovato e rivoluzionato. Tutti sopra la sufficienza. Kalulu 6,5, si mette in tasca Son; Kjaer 7, tutto meritato, contro Harry Kane la Gazzetta lo definisce super; e infine Malick Thiaw 7,5, è lui il migliore in campo per il Milan, non c’erano dubbi. Il tedesco sbaglia praticamente nulla. Ora chi lo toglie più?

Ah..la porta! Tatarusanu 6,5. Bravo Ciprian! Secondo cleen shit consecutivo, e a San Siro contro il Tottenham è sicuramente più coraggioso. Esce molto di più dalla sua zona di comfort, ma sbaglia qualcosina coi piedi. Normale amministrazione!

Anche a centrocampo nessuna insufficienza. Saelemaekers 6, si sbatte e corre per tutta la fascia destra. Rischia qualcosa, ma davvero poco, su Perisic. Ago e filo, Krunic 6,5. Si possono dormire sonni tranquilli col bosniaco, nonostante le ancora continue critiche al suo operato. Solo una parola, presente, è sempre presente Rade! L’anima del centrocampo è però lui, Sandro Tonali, 7. La Gazzetta lo definisce una versione di Gattuso doc annata 2003. “Pugni e botte” in mezzo al campo, ne esce sempre in piedi, sempre vincitore. Anche quando Romero lo atterra con un tremendo piede a martello sulla caviglia!

Una delle note più positive della gara è rappresentata da Theo Hernandez, finalmente! La rosea gli assegna un 7,5, tutto meritato. Il periodo nero sembra passato. Il treno è tornato! E’ suo l’assist del gol, ma in generale c’è tanta attenzione soprattutto senza palla.

Attacco? Bene tutti. Rafael Leao 6,5. Tanti dribbling ed è più dentro al gioco rispetto a Torino. E’ suo l’MVP del match secondo la UEFA. Giroud, pochi dubbi, 7. Un campione d’esperienza e leadership. Aiuta i compagni come meglio può in ogni occasione e offre l’assist al bacio a De Ketelaere di testa. Brahim Diaz, 7. Grande protagonista della serata con un gol davvero particolare. Il suo colpo di testa in tuffo, sino ad entrare dentro la porta con tutto il corpo rimarrà negli annali. In generale, la sua gara è di sacrificio anche se non continua nella qualità.

Andiamo ai subentrati. Ha convinto Junior Messias. La Gazzetta gli assegna un buon 6,5. Piacciono di lui le incursioni sulla fascia, che lo fanno sembrare molto attivo. Bello il suo assist per Giroud, che però il francese sottovaluta. Infine, Charles De Ketelaere, è forse lui l’unica nota un pò stonata della gara dei rossoneri. E non lo si dice per screditarlo o buttarlo giù. Tutti vogliono quanto prima la sua miglior versione, e per c’è questo c’è bisogno di spronarlo. Per la rosea è da 5,5 la sua prestazione. Il gol è divorato, ma quantomeno è più dentro i ritmi della partita.