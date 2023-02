Milan-Tottenham, Leao non si accontenta: “Doveva finire 3-0”

Rafael Leao ha rilasciato interessanti dichiarazioni dopo Milan-Tottenham. La stella rossonera ha un gran rimpianto. Il Diavolo meritava di più!

Il Milan ha vinto di cuore e di qualità a San Siro contro il Tottenham. Le stesse componenti che erano mancate nell’ultimo mese. Stefano Pioli sembra adesso aver ritrovato i suoi ragazzi, e gli aggiustamenti tattici sono risultati essenziali per il ritorno alla “normalità”. Contro gli Spurs è arrivata una vittoria fondamentale. L’andata degli ottavi di finale è terminata 1-0 in favore dei rossoneri a San Siro.

La gioia dei tifosi è stata immensa, con il Diavolo che è tornato a vincere dopo quasi dieci in un ottavo di Champions League. E’ stato invece il primo successo assoluto contro il Tottenham, che mai prima di ieri il Milan era riuscito a battere. La prestazione, l’aspetto più importante, ha portato i suoi frutti. Ogni reparto ha funzionato al meglio. Grande lavoro da parte della difesa, e non è stato da meno il centrocampo con un grande lavoro di contenimento e ripartenza.

Probabilmente, poteva andare meglio in avanti. Non che l’attacco del Milan si sia mal comportato, anzi. Ma il bottino di un gol è forse troppo scarso. Il Diavolo ha avuto diverse occasioni per segnare il doppio vantaggio, tutte però mal concretizzate. Lo sa bene Rafael Leao, un rossonero che si è dimostrato di nuovo importante nelle manovre offensive rossonere. Non a caso è stato premiato come MVP del match dalla UEFA. Leao, nell’intervista a seguito della premiazione, si è detto rammaricato soprattutto per un motivo.

Leao alla UEFA: “Era importante vincere, ma…”

Rafael Leao ha parlato a uefa.com subito dopo Milan-Tottenham. Il rossonero si è detto molto contento della vittoria, ma secondo lui il risultato doveva essere ancora più netto: “A mio parere questa partita doveva finire 3-0 visto che abbiamo avuto diverse occasioni importanti. Ma la cosa fondamentale era vincere la partita”. E come dare torto a Rafa? Soprattuto le ultime due occasioni nel finale di gara hanno fatto le mangiare le mani ai tanti tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Leão (@iamrafaeleao93)



Prima Charles De Ketelaere su assist di Olivier Giroud, poi Malick Thiaw su cross di proprio Rafael Leao. Due occasioni enormi da gol, divorate purtroppo. Ma il calcio è anche questo, e quando la palla non entra c’è poco da fare. Anche il portoghese avrebbe avuto una o due buone occasioni da sfruttare, ma qualche imperfezione tecnica gli ha impedito di andare in porta. E a proposito del suo ruolo e del suo spazio in campo, Leao ha spiegato come ha lavorato durante la settimana per prepararsi ad affrontare il Tottenham.

“In settimana il mister mi ha fatto vedere che lo spazio da attaccare, dovevo esplolarlo, prendere palla, provare poi l’uno contro uno e trovare Diaz e Giroud. Abbiamo fatto il nostro dovere, ma manca ancora una partita. Giocheremo a Londra, sappiamo che sarà difficile, ma andremo là per vincere e passare il turno” ha concluso Rafael. Il percorso è ancora lungo, sia personale che di squadra. Bisogna lavorare e crescere per ambire a grandi risultati.