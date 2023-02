ML – Testa al Monza per il Milan: come stanno Bennacer e Tomori

Il Milan è tornato a sudare a Milanello dopo il successo contro il Tottenham. Bisogna subito pensare al Monza, partita fondamentale per la lotta Champions

E’ tornato il sorriso in casa Milan dopo la grande vittoria contro il Tottenham. I rossoneri dopo un mese davvero nero sono riusciti a rialzare la testa.

Ieri è così arrivato il prestigioso successo in Champions League contro gli Spurs di Antonio Conte. Un successo importante che fa ben sperare in vista del ritorno. Passare il turno, però, non sarà per nulla facile ma la vittoria di Tonali e compagni ridà alla squadra quella convinzione nei propri mezzi persa nell’ultimo periodo.

Sabato la partita contro il Monza, imbattuto in questo 2023, ci dirà se il Milan è davvero guarito ed è tornato a correre per acciuffare un posto in Champions League. La lotta si presenta serrata ma nonostante le ultime partite negative, il Milan è lì ad un passo dal secondo posto occupato dall‘Inter: sono solo tre i punti che i nerazzurri hanno di vantaggio sui rossoneri oltre che su Roma e Atalanta. Un po’ più staccata la Lazio, che dopo il ko contro i bergamaschi è rimasta ferma a 39 punti.

Il ritorno delle coppe europee potrebbe influenzare il cammino delle pretendenti alla competizione più importante, come successo in passato. Il Milan chiaramente non più sbagliare e sono vietate distrazioni.

Le ultime da Milanello

La squadra di Stefano Pioli, così, oggi è tornata a sudare subito a Milanello. Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Per quanto riguarda i singoli, invece, c’era attesa per conoscere le condizioni di Fikayo Tomori e Ismaël Bennacer.

L’inglese e l’algerino si sono allenati in gruppo domenica, facendo credere di poter recuperare per la partita contro il Tottenham ma così non è stato. Entrambi non sono stati convocati, finendo in tribuna al pari di Mike Maignan e Alessandro Florenzi. Come appreso da MilanLive.it, sia l’ex Chelsea che l’ex Empoli hanno svolto un lavoro differenziato . Tomori, con un programma sul campo, appare più avanti rispetto a Bennacer ma sarà la giornata di domani a fare maggiore chiarezza sul loro possibile impiego contro il Monza. Nessun problema, invece, per Tonali dopo il brutto fallo subito ieri da Romero. E’ tornato a svolgere un lavoro differenziato anche Florenzi.

A riposo

Oggi appare complicato abbozzare una formazione per il derby lombardo ma è possibile che Pioli decida di concedere un turno di riposo a qualche elemento della rosa. Facile pensare che Simon Kjaer e Olivier Giroud appaiono i primi indiziati a partire dalla panchina, per recuperare le forze dopo una partita davvero dispendiosa.