Monza, Carlos Augusto punta il Milan: le ultime sul suo infortunio

I brianzoli sperano di recuperare il loro laterale mancino in vista dell’importante sfida di sabato contro i rossoneri

Nel weekend il Milan sarà ospite del Monza per la 23esima giornata di del campionato di Serie A. Il match è in programma sabato alle 18 al Brianteo e rappresenta uno snodo importante per la classifica di entrambe le squadre.

Il match mantiene quella vena romantica perché Silvio Berlusconi e Adriano Galliani troveranno nuovamente il loro passato. All’andata fini 3-0 per il Diavolo, ma ora la squadra di Raffaele Palladino è cresciuta in maniera esponenziale e adesso è reduce da ben otto risultati utili di fila, che l’hanno portata addirittura nella parte sinistra della classifica.

I rossoneri hanno bisogno di bissare la vittoria della scorsa settimana contro il Torino per riprendere a correre in classifica, dal momento che ora non è più certa neanche la qualificazione alla prossima Champions. Sarà quindi una partita molto importante, con i rossoneri che dovranno essere bravi a recuperare le energie fisiche e mentali spese contro il Tottenham.

Intanto il Monza sta valutando le condizioni di uno dei suoi giocatori migliori proprio in vista del confronto con la squadra di Stefano Pioli, ovvero Carlos Augusto.

Il terzino si allena a parte, ma può rientrare con i rossoneri

I brianzoli hanno ripreso ad allenarsi ieri in vista del match contro i rossoneri e hanno iniziato a preparare il match. Per i lombardi sarà importante capire se si riuscirà a recuperare Carlos Augusto.

Il terzino brasiliano era stato costretto a saltare l’ultima partita contro il Bologna a causa di un affaticamento muscolare rimediato nel corso della rifinitura. Il Monza è riuscito comunque a vincere al Dall’Ara. Il giocatore ha lavorato a parte e la sua situazione è ancora in via di sviluppo. Le sue condizioni saranno rivalutate più a ridosso della sfida contro il Diavolo ma, da quello che filtra, c’è un discreto ottimismo in merito al suo possibile recupero.

Carlos Augusto si è dimostrato un giocatore fondamentale in questa prima parte di stagione per il Monza. Il 24enne ha collezionato addirittura 4 gol e 3 assist in 20 presenze: numeri importanti per un quinto di centrocampo. Come dicevamo, c’è ottimismo per il suo recupero, ma nel caso non ce la dovesse fare, sarà ancora Patrick Ciurria a posizionarsi sull’out di sinistra al suo posto.