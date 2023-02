Thiaw brilla: “Ora mi sento a casa, bello ricevere consigli da Maldini”

Thiaw ha rappresentato una bella sorpresa nelle ultime partite del Milan: contro il Tottenham altra conferma e nuovi elogi ricevuti.

C’era grande attesa per il big match contro il Tottenham e il Milan non ha fallito. La vittoria per 1-0 a San Siro sicuramente non mette al tranquillo la qualificazione ai Quarti di Champions League, però è risultato positivo in vista del ritorno a Londra l’8 marzo.

I campioni d’Italia hanno giocato da squadra, facendo dei passi avanti evidenti rispetto al precedente successo contro il Torino. Tra le note più positive c’è certamente Malick Thiaw, nuovamente titolare e autore di una prova molto positiva. Il difensore tedesco se l’è cavata egregiamente contro il temibile reparto offensivo della formazione di Antonio Conte.

Arrivato per circa 7 milioni di euro, l’ex Schalke 04 si è dimostrato molto attento e solido. Gioca semplice ed evita rischi. Una buona scoperta, dopo mesi nei quali aveva visto pochissimo il campo. Stefano Pioli ha deciso di dargli fiducia e finora è stata ben ripagata.

Malick Thiaw felicissimo dopo Milan-Tottenham

Thiaw al termine della partita si è concesso ai microfoni di Sky Sport e non ha nascosto la sua soddisfazione: “È stata una serata fantastica. Vincere una partita di Champions con questa grande tifoseria è qualcosa di incredibile. Non ho mai vissuto nulla di simile, siamo felici di aver vinto”.

Avere a che fare con Harry Kane non è facile, però Malick se l’è cavata molto bene: “Lui è un grande giocatore – ha spiegato – e tutti conoscono i suoi punti di forza. Durante la partita non pensi a quanto lui sia forte, lo so già e ho cercato di sfruttare la situazione a mio vantaggio”.

Al difensore tedesco viene anche chiesto di Paolo Maldini, che lo ha elogiato nel pre-partita, e del suo ambientamento in squadra: “Non so cosa dire… È uno dei più grandi difensori di sempre, sono felice di poter parlare con lui e di ricevere dei consigli. Mi è servito un po’ di tempo per sentirmi a mio agio, ma adesso mi sento a casa, come in famiglia. Sta andando tutto bene ora”.

Anche Kalulu lo elogia

Per tanto tempo Pioli gli ha dato poco spazio, però Thiaw ha lavorato bene e si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Le recenti prestazioni stanno dimostrando che la dirigenza ha fatto bene a investire su questo ragazzo, già cercato nel mercato di gennaio 2022.

Tra i tanti elogi ricevuti dopo il match di Champions League contro il Tottenham ci sono anche quelli di Pierre Kalulu, che ha parlato così a Milan TV: “Thiaw l’ho visto molto bene. È pronto con e senza palla, così come sui duelli aerei. Ho visto le sue qualità da tempo durante gli allenamenti. Spero che continui così”.