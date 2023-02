Chaka Traoré, il gol che salva il Milan Primavera è pazzesco (VIDEO)

Meraviglioso gol del giovane talento della Primavera Milan, che è tornato finalmente ad impressionare sui campi della squadra giovanile.

Non una grandissima annata quella della Primavera del Milan. La squadra guidata dall’ex capitano rossonero Ignazio Abate sta facendo un cammino a dir poco altalenante.

Se in campionato sono tanti i risultati deludenti dei giovani rossoneri, in Youth League invece il Milan ha finora mostrato grandi qualità, vincendo il proprio girone e qualificandosi alle fasi successive con scioltezza.

Ovviamente l’attenzione quando si parla di Primavera è spesso focalizzata sui singoli, ovvero sui calciatori di prospettiva che sono stati capaci di mettersi maggiormente in mostra. Uno di questi è Chaka Traoré, attaccante titolare della squadra rossonera.

Traoré segna anche su punizione: il suo cioccolatino punisce la Samp

Ala sinistra, all’occorrenza anche seconda punta, di origini ivoriane, Chaka Traoré è un talento assoluto classe 2004 che il Milan ha scovato dal vivaio del Parma e lanciato nella squadra Primavera.

Il 18enne a breve farà il grande salto in prima squadra. Ma intanto è uno dei pochi elementi della Primavera che si sta esaltando anche in un momento delicato e altalenante.

L’ultima perla di Traoré è arrivata nella sfida tra Milan e Sampdoria Primavera, valida per il campionato di categoria. Rientrato da un infortunio muscolare, l’ivoriano è stato inserito da mister Abate nella ripresa e ha salvato la situazione.

Nell’1-1 finale c’è infatti il suo importante zampino. Punizione calciata magistralmente al 66′ minuto da Traoré, che con un cioccolatino scavalca la barriera e trova il primo palo imparabilmente, battendo il numero uno della Samp e salvano il suo Milan dalla sconfitta interna al Vismara.

CHAKA TRAORE IS BACK!

He scores a wonderful freekick to make it 1-1 vs Sampdoria U19pic.twitter.com/Hxukp6CZSZ — ꜱᴄᴏᴜᴛ7ᴄᴀʟᴄɪᴏ (@Scout7Calcio) February 15, 2023

Segnali da tenere d’occhio anche per mister Stefano Pioli, che ha già convocato in alcune occasioni Chaka Traoré e fatto intendere come il ragazzo africano possa essere tra i prossimi a debuttare nel calcio che conta.