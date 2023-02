Milan, il dato da record: “Vale due volte il Manchester United”

In occasione della sfida tra i rossoneri e il Tottenham è stato fatto registrare un record assoluto, da far invidia alla Premier League

Sono passati quasi due giorni dalla vittoria del Milan sul Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ma l’entusiasmo dei tifosi rossoneri per il successo è ancora molto alto.

Con questa seconda vittoria di fila, dopo quella in campionato contro il Torino, la squadra di Stefano Pioli ha messo da parte, per ora, il periodo di difficoltà, e ha ritrovato fiducia e serenità. Il Diavolo ha giocato una grandissima partita contro la formazione londinese, concedendo pochissimo in difesa e rischiando anche di segnare il gol del raddoppio in almeno due occasioni.

Alla fine Tonali e compagni si devono accontentare dell’1-0 in vista del ritorno, ma la serata è da considerarsi una di quelle magiche che solo San Siro sa regalare. E non solamente per il risultato finale positivo, ma anche per la splendida cornice offerta dal pubblico, che ancora una volta non ha tradito i rossoneri e ha dato un apporto speciale ai ragazzi, aiutandoli ad arrivare alla vittoria.

Milan-Tottenham, un incasso super

Non solo quindi la vittoria e la possibilità di andare a Londra con un vantaggio importante. Milan–Tottenham infatti ci lascia anche un dato da record che riguarda l’incasso che è stato fatto registrare martedì sera al botteghino

Gli oltre 74mila (74.320 per la precisione) spettatori presenti ad assistere alla sfida tra rossoneri e Spurs hanno contribuito a questo dato da record. Si tratta di poco più di 9.1 milioni di euro che sono entrati nelle casse rossonere. Tuttosport ha analizzato la statistica incredibile e ha titolato “Il pubblico del Milan vale due volte lo United“.

Questo titolo è dovuto al fatto che gli introiti (il dato preciso è di 9.133.842 euro) equivalgono a poco più del doppio dell’incasso medio che fa registrare il Manchester United. I Red Devils vengono presi a paragone nella statistica perché sono la squadra che ottiene più guadagni da questo punto di vista in Premier League.

Il dato è stato reso possibile ovviamente dal grande appuntamento, visto che il Milan non giocava un ottavo di Champions League dalla stagione 2013-2014 quando affrontò l’Atletico Madrid, quindi da ben nove anni. Inoltre c’è da considerare anche il fatto che il prezzo medio di un biglietto si attestava sui 122 euro.