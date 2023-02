Milan, il Real Madrid verso il rinnovo di Brahim Diaz: le ultime

Dall’Inghilterra arriva la notizia che i Galacticos sono vicini al prolungamento del contratto del trequartista per altri due anni

Il Milan è tornato ad esprimersi finalmente sui livelli a cui ha abituato negli ultimi anni, e questo anche grazie al rendimento dei singoli. Pioli ha ritrovato le prestazioni di alcuni dei suoi migliori, tra cui anche Brahim Diaz.

Lo spagnolo è stato fondamentale martedì sera con la rete decisiva che ha permesso di imporsi sul Tottenham nell’andata degli ottavi i Champions, ma ha giocato nel complesso un’ottima prestazione. Pioli ha sempre dato fiducia al 23enne che, lo ricordiamo, al termine della stagione concluderà il suo prestito biennale con i rossoneri. A fine stagione le dirigenze di Milan e Real Madrid si siederanno a un tavolo per capire il futuro del numero 10 del Diavolo.

Il giocatore sta bene a Milano e il club lo vorrebbe trattenere. Il riscatto del classe ’99 era stato pattuito a 22 milioni di euro, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Probabilmente Maldini e Massara proveranno ad ottenere uno scontro dai Blancos. Intanto però la notizia importante su Brahim Diaz arriva dall’Inghilterra.

La rivelazione di The Athletic

Secondo quanto riferito infatti da The Athletic, il fantasista sarebbe in procinto di firmare un rinnovo di contratto con il Real fino al 2027 Il contratto in essere infatti scade nel 2025.

“The Athletic può rivelare che il giocatore e il club hanno raggiunto un accordo per prolungare il contratto di altri due anni”. Questa la frase apparsa nell’articolo del quotidiano inglese. Secondo questa indiscrezione, da non sottovalutare, nelle ambizioni del ragazzo ci sarebbe anche quella di tornare a Madrid per giocarsi le sue chance. Intanto i Galacticos prolungheranno il suo contratto con un adeguamento economico.

Il rinnovo non certifica il fatto che Brahim Diaz non possa rimanere al Milan. Alla fine i rossoneri hanno un diritto di riscatto e se volessero puntare ad ogni costo sul trequartista potrebbero farlo, spendendo la cifra pattuita. Nei pensieri di Diaz al momento c’è ovviamente il Milan e la stagione da portare a termine del migliore dei modi, come lui stesso ha dichiarato dopo la sfida con il Tottenham. “Sono contento perché in settimana abbiamo fatto un lavoro incredibile. Abbiamo meritato tutti, anche San Siro. Ora dobbiamo guardare avanti, questo successo fa bene a tutto il gruppo”.

Anche il Marocco non molla Brahim Diaz

Il futuro di Brahim Diaz non è legato solo alla scelta fra Milan e Real Madrid. Anche per quanto riguarda la nazionale c’è un dualismo da risolvere, perché il Marocco pera ancora di poterlo schierare tra le proprie fila. Il ct della selezione marocchina arrivata in semifinale al Mondiale, Walid Regragui sta provando a convincerlo, sapendo che con la Spagna farebbe fatica a trovare spazio. Fino ad ora infatti con le Furie Rosse ha collezionato una sola presenza.