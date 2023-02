Milan, la caviglia non preoccupa: “Sto bene, solo una botta”

Il rossonero ha tranquillizzato tutti a fine gara sulle sue condizioni: ci sarà senza dubbio per la partita di sabato contro il Monza

Il Milan si è goduto ieri la bella vittoria in Champions League contro il Tottenham, ma ora deve subire voltare pagina e guardare avanti. Sabato infatti c’è una partita difficile e molto importante contro il Monza.

I rossoneri devono ricaricarsi sia dal punto di vista fisico che mentale, perché contro la squadra di Raffaele Palladino, reduce da otto risultati utili di fila in campionato, non sarà affatto una passeggiata. Il successo sui brianzoli sarebbe fondamentale per la classifica e per la corsa Champions e Stefano Pioli lo sa. La sua speranza è quella di avere a disposizione la maggior parte dei calciatori e di evitare ulteriori problemi fisici.

Uno per fortuna è stato scampato. Il problema alla caviglia di Sandro Tonali dopo la brutta entrata di Cristian Romero martedì sera non è infatti nulla di grave. Lo ha assicurato lo stesso centrocampista dopo la gara. Le sue parole sono state riportate anche oggi sulla Gazzetta dello Sport. “Sto bene, ho fasciato la caviglia già prima della partita. Solo una botta come tante in una partita di calcio”.

Monza: Tonali ci sarà, Bennacer forsa ancora no

L’ex Brescia, oltre a rassicurare sulle sue condizioni a fine match, ha commentato anche la vittoria contro il Spurs e l’importanza di un successo così prestigioso in un momento non facile come quello del Diavolo.

“A livello tecnico potevamo sbagliare qualsiasi cosa, ma intensità e valore andavano messi in campo. Abbiamo dato tutti il 100% si siamo contenti. Anche se De Ketelaere e Thiaw potevano fare di più nel finale, ma va bene così. Vincere fa bene e farlo in questo momento delicato ci rende felici. Sapevamo quello che dovevamo fare e è stato abbastanza semplice. Ormai il passato è passato, dobbiamo vedere solo in avanti. Noi siamo il Milan, ci saranno tante cose belle, a partire da Monza”.

E proprio da Monza si ripartirà con Tonali, che sarà ancora protagonista in mediana. Al suo fianco dovrebbe toccare nuovamente a Krunic, che ha fatto bene contro i londinesi. Ismael Bennacer infatti è ancora un po’ indietro e la sua eventuale disponibilità per la sfida contro i brianzoli sarà valutata nei prossimi giorni. Ci si aspettava un rientro più rapido da parte dell’algerino e per questo motivo le rassicurazioni di Tonali sono ancora più importanti in vista di sabato.