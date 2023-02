Milan, un avversario da non sottovalutare: nessuno come il Monza in Italia

Il Milan non dovrà sottovalutare il match di sabato pomeriggio in casa del Monza, una sfida davvero importante e ricca di spunti interessanti.

Il Milan sta finalmente tornando a respirare. Le vittorie meritate e di misura contro Torino e Tottenham hanno di nuovo riportato una certa dose di fiducia in casa rossonera.

In particolare il successo di ieri in Champions League contro gli inglesi suona come una vera e propria campanella, che sveglierà il Milan dal torpore vista l’importanza di tale vittoria.

Ora però urge continuità e convinzione. Il prossimo match in programma, quello di sabato in casa del Monza, è assolutamente da non sottovalutare. Sia per l’insidia della squadra brianzola, sia per una questione emotiva e psicologica.

Monza, che primato: tra le poche imbattute nel 2023 in Europa

Il Monza aveva cominciato la sua primissima avventura in Serie A non al meglio. Tante sconfitte, l’esonero di mister Stroppa ed un mercato criticato per i troppi nuovi elementi inseriti da Adriano Galliani in rosa.

Ma con l’arrivo in panchina del giovane Raffaele Palladino, il Monza si sta risollevando alla grande. I brianzoli sono risaliti fino al decimo posto in classifica, agganciando persino la Juventus (penalizzata) e attestandosi attualmente a +12 punti dalla zona retrocessione.

Inoltre il Milan è avvisato da una statistica particolare. Il Monza è l’unico club della Serie A italiana ad essere ancora imbattuto in campionato da inizio 2023. Dunque, dalla fine della sosta invernale, la squadra di Palladino non ha mai perso. Il ruolino di marcia per Pessina e compagni recita 3 vittorie e 4 pareggi, con un punteggio di 13 punti conquistati in 7 incontri.

Niente male per una neopromossa che comunque è capace di investimenti importanti visto l’appoggio di Silvio Berlusconi in termini di proprietà calcistica.

Sono soltanto 11 le squadre in Europa, tenendo a riferimento i top campionati del continente, ad essere attualmente senza sconfitta nel 2023. Il Monza è l’unica rappresentante italiana in tal senso, in compagnia sia di squadre fortissime come Barcellona, Bayern Monaco o Borussia Dortmund. Ma anche di rivelazioni totali, come l’Union Berlino, il Reims o il Brighton di De Zerbi. Toccherà al Milan provare a togliere questo primato alla squadra lombarda.